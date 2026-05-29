玉荷包優惠有假！高雄婦被釣上鉤 轉彎進派出所保住3萬

玉荷包盛產季節，卻成為詐騙集團下手目標！高雄市1名70歲葉姓婦人在社群平台看到「10斤玉荷包只要400元」優惠訊息，價格遠低於市價便心動下單，不料卻落入「假網拍結合假客服」詐騙陷阱，所幸途中向警方求助才保住積蓄。

5月26日下午3時許，葉婦神情慌張跑進高雄市警鳳山分局忠孝派出所，稱她網購玉荷包後，疑因操作錯誤導致賣家帳戶遭凍結，擔心因此惹上麻煩。員警細心了解狀況，發覺葉婦可能受騙。

警方指出，葉婦日前在社群平台看到販售玉荷包廣告，標榜「10斤400元」，價格明顯低於市價，便透過超商「賣貨便」系統下單付款，沒想到對方卻稱她操作錯誤，害商家帳戶變成警示帳戶，甚至謊稱一家人的生活費都無法提領，要求葉婦處理。

詐騙集團再假冒客服及郵局專員聯繫葉婦，要求她配合「實名認證」，並指示透過ATM轉帳3萬元到指定帳戶，才能解除帳戶異常。葉婦信以為真，準備前往郵局匯款，途中經過忠孝派出所時，決定先向警方詢問。

警方告知葉婦，這是典型「假網拍、假客服」詐騙手法，勸阻葉婦匯款，葉婦才打住匯款，保下她3萬元積蓄，直感謝警方及時提醒，笑說「一個轉彎就省下3萬元」。

鳳山分局提醒，民眾網購時若遇到賣家或客服以「帳戶遭凍結」、「解除設定」、「實名驗證」、「操作ATM」等理由要求匯款或轉帳，幾乎都是詐騙話術；尤其面對明顯低於市價商品，更應提高警覺，切勿依指示操作ATM或提供金融資料。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或向警方查證，以免受騙上當。