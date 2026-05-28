新北渣男假結婚真詐財 住處搜出婚戒、賓士車和感情詐騙教戰手冊

50歲黃姓家庭主婦觀看「抖音」，看到有投資理財專家推薦加入「Line投資獲利群組」，保證獲利；黃女進入後，群組內眾人紛紛表示真的已經獲利，鼓吹她趕快投入本金，昨天黃女到銀行就要臨櫃匯款300萬元，行員邊應對邊掃描無聲報案QR Code，讓員警趕到協助阻詐。

2026-05-28 12:24