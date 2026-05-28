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新北渣男假結婚真詐財 住處搜出婚戒、賓士車和感情詐騙教戰手冊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

新北市羅姓男子在網路社群平台先後查扣和多名女子交往，「假結婚．真詐財」騙取財物、金錢，彰化地檢署檢察官陳振義指揮員林警分局到新北市羅男住處搜索，查扣求婚戒指、名車和現金116萬元，訊後諭知聲押昨獲准。

檢方今指出，羅姓男子利用網路「OMI」、「探探」。「INSTAGRAM」等交友及社群軟體，以「假結婚真詐財」手法詐騙多名女子，彰檢本月26日指揮員林警分局到新北市羅男住處，除拘提羅男到案，並在他家查扣身分證、感情詐騙教戰手冊、求婚戒指，及犯罪不法所得現金116萬、精品服飾皮包、進口車輛等物。

經檢察官陳振義訊問，認羅男涉犯刑法詐欺取財，犯嫌重大，有湮滅證據及再犯之虞，諭知向法院聲押，昨（7）日獲准。

彰檢指揮員林警分局到新北市羅男住處，查扣不法所得現金 116萬元。圖／彰檢提供
彰檢指揮員林警分局到新北市羅男住處，查扣不法所得現金 116萬元。圖／彰檢提供

彰檢指揮員林警分局到新北市羅男住處，查扣一輛進口轎車。圖／彰檢提供
彰檢指揮員林警分局到新北市羅男住處，查扣一輛進口轎車。圖／彰檢提供

結婚 詐騙 檢察官

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