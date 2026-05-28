內政部推AI防詐 盼強化偵測預警、減輕基層負擔

警政署刑事局今於內政部部務會議報告，面對詐欺手法持續翻新，將持續強化源頭治理、精準查緝，導入AI科技升級反詐服務並減輕重複性作業負擔。

刑事警察局詐欺犯罪防制中心主任張文源說，警政署165「打詐儀表板」上現在每天仍然呈現前一天各縣市真實案件數，未來將加強精準查緝，包含刻意隱匿身分的詐騙、電信詐欺；未來除了藉由AI科技將通話語音轉化為文字、減輕第一線同仁受理案件負擔外，也將運用AI科技分析網路文案語意、詐欺話術等，主動偵測詐騙訊息。

內政部指出，隨著各項打詐政策推動，今年4月全國詐欺案件受理1 萬3851件，財損49億3328 萬餘元，較去年同期受理 1 萬5961 件、財損76億5244 萬餘元，分別下降13%及36%，顯示「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0」及詐欺犯罪危害防制條例修正施行後，跨部會協作及高風險帳戶預警等措施，已逐步發揮成效。

為防制近期高發的網路購物詐騙，已積極透過跨部會會議推動多項防制作為，包括詐騙網址停止解析、蒐報涉詐廣告及貼文、協調金融機構縮短付款碼有效期間至30 秒並啟用禁止截圖功能等措施；並持續要求 Meta 等網路平台強化廣告商 KYC 驗證，落實涉詐帳號停權及涉詐內容快速下架機制。

內政部說明，警政署未來將運用 AI 科技強化防詐工作。在涉詐金流預警方面，將結合財金資訊公司提供之165 警示帳戶資料，合作建構「金融阻詐聯防平台」，協助金融機構更快發現可疑金流及異常帳戶，及早阻止詐騙款項流出。

在涉詐訊息偵測方面，也將規劃導入Al 技術，主動偵測社群平台上的可疑廣告、詐騙貼文、假投資網站及釣魚連結，讓涉詐內容能更快被發現、通報及下架，降低民眾接觸詐騙訊息的機會。

同時為減少同仁手動記錄及重複建檔時間，警政署規劃自2027年至2028年分階段導入AI 技術，協助將通話內容即時轉成文字、自動整理案件摘要、提供受理人員即時查詢及回覆建議，後續也將逐步導入AI 語音客服及自動填表功能。