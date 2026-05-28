快訊

台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

大學課堂驚魂！醉漢突闖教室解「微醺畢氏定理」 網傻眼：數學版李白？

聽新聞
0:00 / 0:00

新北男假結婚真詐財 彰檢警搜索住處查獲百萬現金

中央社／ 彰化28日電

新北市羅姓男子涉嫌利用交友軟體，以假結婚真詐財手法向多名女子騙取財物，彰化地檢署26日指揮搜索並拘提，訊後認其涉詐欺取財犯嫌重大，且有滅證及再犯之虞，聲押獲准。

台灣彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，羅姓男子利用Omi、探探及Instagram等交友與社群軟體，藉由假結婚真詐財手法向多名女性詐騙，得手多筆財物。

檢察官26日指揮彰化縣警察局員林分局，前往羅姓男子新北市住處搜索，並拘提羅男到案；現場查扣身分證、教戰手冊、求婚戒指等證物，以及犯罪不法所得新台幣116萬元現金、精品服飾、皮包及進口車輛等物。

檢察官訊問後，認羅姓男子涉犯刑法詐欺取財罪嫌重大，且有湮滅證據及再犯之虞，向法院聲請羈押，27日裁定准押。

檢方表示，詐騙手法層出不窮，民眾網路交友時務必提高警覺，慎防詐騙，避免落入詐欺者所設圈套，保障自身財產安全。

新北市羅姓男子涉嫌利用交友軟體，以假結婚真詐財手法向多名女子騙取財物。示意圖／ingimage
新北市羅姓男子涉嫌利用交友軟體，以假結婚真詐財手法向多名女子騙取財物。示意圖／ingimage

結婚 新北

延伸閱讀

陸軍206旅爆涉貪！軍官勾結廠商浮報工程款 竹檢聲押2人

車載逾5400支彩虹菸一路開到花蓮 21歲吸毒男遭法院裁定羈押

女車牌註銷遭警查出涉毒駕 彰檢聲押獲准

檢警瓦解大宗販毒上下游供應鏈 嘉檢起訴7人

相關新聞

新北男假結婚真詐財 彰檢警搜索住處查獲百萬現金

新北市羅姓男子涉嫌利用交友軟體，以假結婚真詐財手法向多名女子騙取財物，彰化地檢署26日指揮搜索並拘提，訊後認其涉詐欺取財...

內政部推AI防詐 盼強化偵測預警、減輕基層負擔

警政署刑事局今於內政部部務會議報告，面對詐欺手法持續翻新，將持續強化源頭治理、精準查緝，導入AI科技升級反詐服務並減輕重複性作業負擔。

台中婦網戀假軍官 匯款前求證警方保住32萬

台中林姓女子與一名自稱美軍前軍官談網戀，對方稱要寄包裹給她，但要支付新台幣32萬元規費；她到郵局等待匯款時，手機滑到反詐...

馬國男來台觀光當車手「詐騙30人」 判30罪處徒刑8年

馬來西亞劉姓男子來台「假觀光、真詐財」，從詐欺集團控車手取得提款卡，由詐團司機駕車到超商ATM提款，贓款轉給收水手或按照指示放在指定地點讓其他收水手拿走。彰化地方法院審結，劉男依犯犯三人以上共同詐欺取財罪，共30罪，應執行有期徒刑8年。

看抖音加入投資群組...50歲家庭主婦要匯300萬 行員掃QR Code報警攔阻

50歲黃姓家庭主婦觀看「抖音」，看到有投資理財專家推薦加入「Line投資獲利群組」，保證獲利；黃女進入後，群組內眾人紛紛表示真的已經獲利，鼓吹她趕快投入本金，昨天黃女到銀行就要臨櫃匯款300萬元，行員邊應對邊掃描無聲報案QR Code，讓員警趕到協助阻詐。

開課被指抄襲 吳淡如秀勒索信報警怒嗆：我是法律系畢業 不會付錢

知名作家兼主持人吳淡如昨(27)日在臉書公開一封疑似勒索信件，來信者自稱曾將「榮格＋霍金斯能量表」相關課程概念提供給藍莓短影音創辦人陳修平，質疑其後由吳淡如、心理分析師暨精神科醫師鄧惠文與陳修平合作推出的課程內容涉及「盜用創意」，並要求課程獲利分潤、安排訪談等條件，否則將赴地檢署提告並召開記者會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。