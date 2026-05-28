新北男假結婚真詐財 彰檢警搜索住處查獲百萬現金

新北市羅姓男子涉嫌利用交友軟體，以假結婚真詐財手法向多名女子騙取財物，彰化地檢署26日指揮搜索並拘提，訊後認其涉詐欺取財犯嫌重大，且有滅證及再犯之虞，聲押獲准。

台灣彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，羅姓男子利用Omi、探探及Instagram等交友與社群軟體，藉由假結婚真詐財手法向多名女性詐騙，得手多筆財物。

檢察官26日指揮彰化縣警察局員林分局，前往羅姓男子新北市住處搜索，並拘提羅男到案；現場查扣身分證、教戰手冊、求婚戒指等證物，以及犯罪不法所得新台幣116萬元現金、精品服飾、皮包及進口車輛等物。

檢察官訊問後，認羅姓男子涉犯刑法詐欺取財罪嫌重大，且有湮滅證據及再犯之虞，向法院聲請羈押，27日裁定准押。