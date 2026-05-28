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台中婦網戀假軍官 匯款前求證警方保住32萬
台中林姓女子與一名自稱美軍前軍官談網戀，對方稱要寄包裹給她，但要支付新台幣32萬元規費；她到郵局等待匯款時，手機滑到反詐騙資訊，到警局確認自己險被騙，成功保住積蓄。
台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所警員25日下午1時值班時，50多歲的林姓女子走進派出所，拿著手機詢問警方自己是否遭詐騙。
經員警了解，林女於數個月前在臉書（Facebook）上，認識一名自稱曾在美國服役的華裔退休軍官，雙方談網戀後，對方稱近期想到台灣定居，並先寄送價值不菲的包裹給她，但因包裹卡在海關，需支付規費，要求林女匯款32萬元才能取貨。
林女依指示前往派出所旁的郵局欲匯款，在等候時，手機出現警方反詐騙訊息。她驚覺有異後，詢問旁邊民眾自己是否遭遇詐騙，對方建議她到派出所詢問。
經員警查看林女手機對話紀錄，確認為典型「假交友詐騙」手法，並提出相關詐騙案例，讓她恍然大悟取消匯款，同時感謝警方提醒，避免金錢損失。
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