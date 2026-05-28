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馬國男來台觀光當車手「詐騙30人」 判30罪處徒刑8年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

馬來西亞劉姓男子來台「假觀光、真詐財」，從詐欺集團控車手取得提款卡，由詐團司機駕車到超商ATM提款，贓款轉給收水手或按照指示放在指定地點讓其他收水手拿走。彰化地方法院審結，劉男依犯犯三人以上共同詐欺取財罪，共30罪，應執行有期徒刑8年。

判決書指出，通訊軟體TELEGRAM匿稱「勝彥」的詐團成員（招募者兼車手頭），招募馬來西亞人士以觀光名義免簽證入境台灣，劉男114年6月間來台，約定每日可獲取3千元薪資，每次提領贓款另可抽取提領金額1%作為報酬，並由集團另給付食宿費用（劉劉參與犯罪組織犯行，為台中地方法院114年度確定判決，非本案審判範圍）。

劉男指示詐團指示，從徐男、「小帥」或「主任2.0」等控車手處取得人頭帳戶提款卡，分由「五哥」或「高」等詐團司機載到超商ATM提款，3985元到5萬元不等，再依指示轉交予詐團暱稱「老薩」等收水成員，或依指示把贓款放置在指定地點，由其他收水者前往收取後繳回集團，詐欺贓款因而產生金流斷點，不知去向。

劉男持提款卡不斷提領現鈔同時使用行動電話，被巡邏員警發現有異，上前盤查後當場逮捕，劉男在警詢供稱「集團只給住宿費跟伙食費，但沒有拿到任何工錢，原本『勝彥』說會轉帳馬來西亞幣給我，但我打電話問我老婆，我老婆稱都沒有收到轉帳的錢…我收到住宿費及伙食費共約1萬3千元」等語。

彰化地院考量，劉男坦承犯行不諱，其餘薪資或報酬則未及領得，但未賠償任何損失，犯後態度不算特別良好等一切情狀，而被害人受詐金額總計逾200萬元，相當可觀，而且被害人數規模達30人，牽連甚廣，對於社會治安有相當程度危害，不宜浮濫從輕定刑，另審酌劉男在馬國擔任五金百貨店員，月收入折合新台幣2萬元，及自述智識程度、家庭生活及經濟等一切情狀，量處如主文之刑，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

馬來西亞五金店劉姓店員來台當車手，30人受害，損失金額總逾200萬元，彰化地方法院判決劉男30罪，應執行有期徒刑8年。記者簡慧珍／攝影
馬來西亞五金店劉姓店員來台當車手，30人受害，損失金額總逾200萬元，彰化地方法院判決劉男30罪，應執行有期徒刑8年。記者簡慧珍／攝影

車手 詐團 馬來西亞

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