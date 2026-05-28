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看抖音加入投資群組...50歲家庭主婦要匯300萬 行員掃QR Code報警攔阻

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

50歲黃姓家庭主婦觀看「抖音」，看到有投資理財專家推薦加入「Line投資獲利群組」，保證獲利；黃女進入後，群組內眾人紛紛表示真的已經獲利，鼓吹她趕快投入本金，昨天黃女到銀行就要臨櫃匯款300萬元，行員邊應對邊掃描無聲報案QR Code，讓員警趕到協助阻詐。

黃姓家庭主婦昨天前往台南市南區大同路一間銀行，以「匯款給朋友」為理由，填寫匯款單臨櫃就要匯款300萬元；由於金額甚鉅，行員關懷提問，黃女聲稱要給朋友，但對於朋友身分、匯款用途等細節均語焉不詳，同時神色緊張，讓行員研判有異。

行員邊應對邊掃描銀行內設置的無聲報案QR Code，發送簡訊給轄區第六警分局大林派出所，員警獲報後趕往現場；黃女原本堅持匯款，不願理會行員及員警，在警方耐心宣導諸多「假投資」詐騙案例，並舉各種手法、話術，詢問黃女是否有加入投資Line群組？

這句話打動黃女，她才告知在家觀看「抖音」社群媒體，看到有投資理財專家推薦加入「Line投資獲利群組」，對方指示若要投資獲利，就要把握機會，投入本金，群組內許多人紛紛附和；員警說明這類群組多屬詐騙，營造高報酬假象企圖誘騙民眾上當，黃女才打消念頭，趕緊封鎖詐團。

分局表示，市警局為防制詐騙，自去年4月21日起，啟動全台首創「無聲簡訊QRcode報案機制」，整合四大超商及金融機構ATM熱點位置，設置於金融機構ATM、行員櫃檯及超商用餐區等位置；若民眾、金融機構行員或超商店員發現疑似遭詐騙案件，僅需掃碼QRcode即可完成簡訊報案。

無聲報案QR Code使用方式為「照相鏡頭對準」、「自動生成簡訊」（格式：您好，這裡是〇〇銀行ATM（〇〇區〇〇路〇〇號），疑似有人遭詐騙，請警方派員查看）、「傳送報案」，目前全市ATM周遭及超商熱點均已張貼QRcode條碼貼紙。

黃姓家庭主婦觀看「抖音」，看到有投資理財專家推薦加入「Line投資獲利群組，昨天到銀行就要臨櫃匯款300萬元。記者袁志豪／翻攝
黃姓家庭主婦觀看「抖音」，看到有投資理財專家推薦加入「Line投資獲利群組，昨天到銀行就要臨櫃匯款300萬元。記者袁志豪／翻攝

黃姓家庭主婦觀看「抖音」，看到有投資理財專家推薦加入「Line投資獲利群組，昨天到銀行就要臨櫃匯款300萬元。記者袁志豪／翻攝
黃姓家庭主婦觀看「抖音」，看到有投資理財專家推薦加入「Line投資獲利群組，昨天到銀行就要臨櫃匯款300萬元。記者袁志豪／翻攝

台南市警察局首創推動超商店員及民眾「無聲簡訊」QRcode報案機制，整合南市四大超商及金融機構ATM熱點位置，民眾僅需掃碼即可完成簡訊報案。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局首創推動超商店員及民眾「無聲簡訊」QRcode報案機制，整合南市四大超商及金融機構ATM熱點位置，民眾僅需掃碼即可完成簡訊報案。記者袁志豪／翻攝

抖音 投資 詐騙 LINE

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