馬來西亞男赴台當車手、30人受害 彰院判8年

馬來西亞籍劉姓男子以觀光名義到台灣當詐騙集團提領贓款車手，13天提領30名被害人超過新台幣200萬元受騙款，台灣彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪定應執行8年刑期。

根據判決書，在馬來西亞擔任五金百貨店員的劉姓男子民國114年6月經由通訊軟體Telegram被詐團招募，從馬來西亞以觀光名義免簽證入境台灣，約定當提款車手日薪3000元，另可抽取每次提領金額1%為報酬，食宿費由詐團給付。

詐團透過社群網站佯裝銀行客服、賣門票及二手商品、抽獎活動、出售遊戲帳號或看房須先付押金等方式，誘使被害人陷於錯誤而依指示匯款。劉姓男子從詐團成員取得人頭帳戶提款卡後，由司機載往自動櫃員機（ATM）提領贓款，轉交給收水手，製造金流斷點。

劉姓男子去年7月在銀行ATM持提款卡不斷提領現鈔，同時使用行動電話，遭員警上前盤查後當場逮捕。警方查獲時，劉姓男子已取得食宿費用1.3萬元，尚未領薪資或報酬。

彰院表示，劉姓男子以觀光名義到台灣，應知在台期間只能觀光，竟貪圖不法利益參與詐團，助長詐欺犯罪氣焰，去年6月29日到7月11日密集提款，30人受害，受騙金額超過200萬元，相當程度危害社會治安。

法官考量劉姓男子坦承犯行，但未賠償任何損失，犯後態度不算特別良好等，依犯三人以上共同詐欺取財共30項罪，應執行有期徒刑8年，刑期執行完畢或赦免後驅逐出境，並沒收犯罪所得；全案可上訴。