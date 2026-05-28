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開課被指抄襲 吳淡如秀勒索信報警怒嗆：我是法律系畢業 不會付錢

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/吳淡如' rel='吳淡如' data-rel='/2/109128' class='tag'><strong>吳淡如</strong></a>怒公開勒索信件。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
吳淡如怒公開勒索信件。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

知名作家兼主持人吳淡如昨(27)日在臉書公開一封疑似勒索的信件，來信者自稱曾將「榮格霍金斯能量表」相關課程概念提供給藍莓短影音創辦人陳修平，質疑其後由吳淡如、心理分析師暨精神科醫師鄧惠文與陳修平合作推出的課程內容涉及「盜用創意」，並要求課程獲利分潤、安排訪談等條件，否則將赴地檢署提告並召開記者會。

信中指出，自己曾於去年8月底將名為《媽的多重宇宙心理學》的PDF檔案傳給陳修平，並聲稱課程核心概念「榮格＋霍金斯能量表」是其「三十年功夫千錘百鍊整合出的知識系統原創」。信中更要求將線上課程PPA平台推出的《內力高能量學》課程下架，主張已侵犯其著作人格權與財產權。

來信者給出兩個選擇：「私了，課程獲利分潤算我一份」、「公了，我到地檢署按鈴申告」，甚至提及若不處理，「朋友做不成，但也不要變敵人」，語帶威脅意味濃厚。

對此，吳淡如在臉書發文回應此事，並公布多張相關信件及對話擷圖，「我今天早上竟然被勒索了，這人有沒有搞清楚什麼是著作權。」她強調，「霍金斯是抄你的？榮格的理論也是你發明的？」質疑對方將公共理論與既有學說視為個人專屬創作的說法毫無法律依據。

吳淡如也澄清，該課程並非由陳修平經營的平台推出，並反問對方：「有沒有搞清楚陳修平不是PPA的老闆？」她表示，自己已委請律師處理，並向刑事警察局提出檢舉，將循法律途徑追究責任。

吳淡如強調：「我是法律系畢業的，不能因為我是公眾人物，就這樣亂搞！」表示她一向不接受威脅，也不會用金錢息事寧人，「我這個人最不喜歡被亂威脅，我直接公布你的來信！」還補上一句「台灣詐騙集團現在還這麼猛喔」。

她更表示，自己衡量利弊的方法就是「先公開」，認為此事不是公關危機，而是明顯的勒索案件。

吳淡如 法律系 榮格 霍金斯 鄧惠文 著作權 詐騙

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