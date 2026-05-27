詐團三方詐騙、盜用帳戶！無辜民眾慘變警示戶 刑事局：可申請解除

有民眾遇三方詐騙或金融帳戶遭盜用，帳戶涉及詐欺被通報警示帳戶，影響日常生活開銷。刑事局表示，當事人獲檢方處分不起訴或有特殊狀況，可檢具相關資料向警方申請解除警示帳戶，警方查證屬實即依法解除。

刑事局表示，當事人經不起訴、緩起訴、無罪判決、緩刑、判刑執行確定、保護處分等，或有一般商業交易糾紛、三方詐騙案件、遭小額匯款騷擾、帳戶遭盜用或冒用、行政程序或資料登錄錯誤等特殊要件，可檢具司法文書、對話紀錄、交易資料等佐證文件，赴管轄分局申請解除警示帳戶。

刑事局提醒，民眾發現帳戶遭異常匯款、冒名使用或疑涉詐騙，應立即保全資料報案，以利後續查證及保障自身權益；切勿任意提供帳戶、提款卡或網路銀行帳號、密碼供他人使用，以免淪為詐騙集團犯罪工具。