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退休大學教授想找伴網路交友以為遇到愛 出門代付稅金母急報警

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市55歲許姓前大學教授因長期單身，透過交友軟體希望能認識伴侶；近日他與自稱人在新北的女子相談甚歡，對方表示有寄禮物給許，但包裹卡在海關，請許前往超商代為支付2千元稅金，就能收到禮物。許昨天欣然前往，因他過去已有被騙紀錄，母親趕緊報警求助。

許姓前大學教授已退休，與母親同住在台南市安南區，目前仍單身，日前他透過交友軟體認識LINE暱稱為「琴／新北紋眉」、大頭照使用美麗女性的帳號，雙方聊天互動熱絡，對方不時噓寒問暖，讓他十分心動，以為遇到晚年伴侶，還計畫要北上跟女朋友約會。

「琴」昨天傳訊表示她從中國大陸寄送包裹到許住家附近府安路的超商，是要送給許的禮物，但因包裹「卡在海關」，請許下午先前往超商支付2千元稅金，屆時禮物才能順利送到超商，許才能收到她的心意；許欣然答應，下午4時許就要出門付錢。

由於許過去已經被「假交友、真詐財」手法詐騙過，許的母親聽到他要出門，連聲詢問他要去幹嘛，許不願多講，母親見他神情怪異，擔心他又被網友詐騙，趕緊向轄區第三警分局報案；海南派出所員警奕廷、莊盛然獲報到場，許趕緊說「沒有被騙」。

員警請許提供手機對話紀錄，檢視發現部分內容已遭刪除，經旁敲側擊、耐心溝通，得知許因單身而透過網路交友尋求陪伴，目前遇到一個對象相談甚歡，對方要送禮物給他；員警了解後，確認應是詐騙集團以「海外包裹」、「代墊稅金」等理由誘導他付款。

員警以相關詐騙手法、話術向許分析說明詐團慣用套路，告知是典型假交友詐騙手法，許才驚覺原以為是對方寄來的心意，實際上卻是詐騙集團設下的圈套，打消前往超商領包裹的念頭。

分局提醒，假交友詐騙常以「寄送禮物」、「海外包裹卡關」、「需支付稅金或手續費」等理由要求匯款，民眾只要聽到涉及金錢往來，就應提高警覺。警方呼籲，網路交友務必保持理性，若遇可疑情形，可立即撥打165反詐騙專線或110報案查證。

許姓前大學教授透過交友軟體希望能認識伴侶，昨天對方表示有寄禮物給許，但包裹卡在海關，請許代為支付2千元稅金，母親趕緊報警求助。記者袁志豪／翻攝
許姓前大學教授透過交友軟體希望能認識伴侶，昨天對方表示有寄禮物給許，但包裹卡在海關，請許代為支付2千元稅金，母親趕緊報警求助。記者袁志豪／翻攝

許姓前大學教授透過交友軟體希望能認識伴侶，昨天對方表示有寄禮物給許，但包裹卡在海關，請許代為支付2千元稅金，母親趕緊報警求助。記者袁志豪／翻攝
許姓前大學教授透過交友軟體希望能認識伴侶，昨天對方表示有寄禮物給許，但包裹卡在海關，請許代為支付2千元稅金，母親趕緊報警求助。記者袁志豪／翻攝

詐騙 交友軟體 大學教授

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