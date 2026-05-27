台股4萬點...台中熟女要領200萬繳稅？警一查才知深陷投資詐騙

台股站上四萬點，全民瘋投資，不過台中市六旬邱姓婦人前天到北區一間銀行，要提領200萬元，宣稱要繳稅，但行員關懷詢問時，邱婦卻支吾其詞，警方獲報到場，在苦心勸說下，邱婦才稱載網路認識「投資老師」，要領錢交給對方投資，警方直說是詐騙，保住邱婦200萬元。

第二警分局文正所在25日下午2時許，接獲國泰世華銀行篤行分行來電，稱六旬邱姓婦人臨櫃欲提領新臺幣2百萬元，經詢提領原因稱是要繳納家中稅務，但對於要繳稅的名目卻支支吾吾，答非所問，行員警覺有異，於是通報警方前來關懷。

文正所巡佐陳鋐農、警員施皓瀛到場時，邱婦面露不耐，再三向員警保證自己不會受騙，後稱對方是自己認識很久的朋友，因朋友公司需要繳稅，才欲提領現金出來幫忙。

兩警一聽，心中警鈴大作，連忙告訴婦人這就是詐騙，但是婦人卻對於警方的說詞半信半疑，反倒對那位所謂「認識很久的朋友」深信不疑。

警方不斷苦口婆心、耐心勸說，邱婦才坦承該名「認識很久的朋友」原來是在網路上所認識教「投資獲利」的老師，在對方鼓動下，她曾將資金交給對方進行投資，加上之前曾有成功出金的經驗，才深信對方會幫她「錢滾錢、利滾利」。

警方直接向邱婦告知，已深陷投資詐騙顯警當中，最後在警方與行員的聯手規勸下，邱婦才如夢初醒，打消再度投資的念頭，成功保住200萬元積蓄。

第二警分局強調，天下沒有穩賺不賠的投資，宣稱「保證獲利」、「高報酬零風險」或「低門檻致富」等都是常見的投資詐騙話術，呼籲民眾切勿透過網路上不明投資管道進行投資，對於要求下載非官方應用程式（APP）、加入私人LINE群組，或在不明網頁進行交易的要求均應格外謹慎，提高警覺，尤其遇到資金被要求轉入個人名義的銀行帳戶，而非合法的券商或銀行專戶時，更應立即停止操作，隨時撥打165反詐騙專線進行諮詢。

台中市邱姓婦人遇到投資詐騙，欲提領200萬元，第二警分局與國泰世華銀行聯手阻詐。記者陳宏睿／翻攝