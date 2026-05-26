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絕對能源借貸平台吸金詐欺57.2億元 10人起訴主嫌求刑20年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

絕對能源公司負責人邱志豪等人，2022年3月至今年3月間涉嫌利用「去中心化借貸平臺」 吸金詐欺，發行「EGT幣」、「TBT幣」搭配借貸方案，誆騙保本保息，違法吸金高達57億2630萬6537元。台北地檢署今偵結起訴邱等10人，向法院具體求處8年至20年不等徒刑。

絕對能源公司邱志豪等人，涉推廣特別股詐騙316人吸金2.7億元案，邱辯稱打算「研發」乾淨能源技術，先用投資虛擬貨幣賺的3千萬分配利息，他也在香港開公司投資虛幣等語。檢方去年起訴邱等17人，對邱求刑18年徒刑，絕對能源公司求處1億元罰金刑。

台灣高檢署接獲金融機構通報異常匯款案，絕對能源公司邱志豪另以 「去中心化借貸平臺」吸金網站吸金詐欺，北檢主任檢察官周芳怡、檢察官林小刊指揮調查局台北市調查處、北市大安警分局偵辦，歷經數波專案搜索查獲邱等10人。

檢警追查，邱志豪涉嫌從2021年間發行「EGT幣」、「TBT幣」，2022年3月間部署「去中心化借貸平台借貸智能合約」，且舉辦投資說明會，向投資人佯稱TBT幣與新台幣等值、EGT幣為ETH的碎片化，參加「借貸方案」出借TBT幣保證獲得高利息，且有EGT幣作為借方抵押品，誆騙保本保息，承諾月息3%至7%。

檢方查出，絕對能源負責人邱志豪、營運長黃永瀚、業務總監吳承峰，高層主管秘書邱朝露、軟體工程師黃俊維、徐翰揚、李騰爲及業務人員林宇泰等8人，涉實際控制借貸平台的借方錢包及借貸需求，以「後金補前金」維持運作或挪用其他不明款項償還借貸平台的借款和利息，營造穩定獲利假象，8人涉致363位投資人錯誤投資，損害11億8081萬2120元。

檢方統計，此案吸金被害人至少1570人，違法吸金高達新台幣57億2630萬6537元，依詐欺犯罪危害防制條例、違反銀行法等罪嫌起訴邱等10人，主謀邱志豪求刑20年，高層幹部吳等7人求刑14至18年徒刑；推廣借貸方案的業務楊獻智、王宥維則涉非銀行收受存款、非法經營多層次傳銷業務等罪嫌，分別求刑8年、9年徒刑。

另，檢方查扣犯罪所得新台幣、日幣、港幣及虛擬貨幣等折合新台幣1205萬4230元、勞力士手表1支、TESLA車輛1部，及吳承峰名下房地等，均向法院聲請宣告沒收。

絕對集團吸金案主謀邱志豪以 「去中心化借貸平臺」吸金網站誆騙保本保息，吸金高達57.2億餘元，台北地檢署偵辦依法起訴求刑20年。圖／報系資料照
絕對集團吸金案主謀邱志豪以 「去中心化借貸平臺」吸金網站誆騙保本保息，吸金高達57.2億餘元，台北地檢署偵辦依法起訴求刑20年。圖／報系資料照

吸金 北檢

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