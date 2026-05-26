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反詐也能很潮 竹市警少年隊推出限定版創意娃包宣導品

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

為了讓犯罪預防宣導更貼近青少年生活，新竹警察局少年警察隊突破傳統宣導模式，結合時下年輕人流行的「娃包（痛包）」文化，推出兼具實用與潮流感的創意反詐宣導品，希望透過學生熟悉且喜愛的元素，將反詐宣導無縫融入日常中，提升少年對反詐騙、反毒及自我保護議題的關注與記憶。

警方指出，近年來「娃包」已成為許多年輕族群日常穿搭與個人風格展現的重要配件，不少學生會將自己喜愛的公仔、偶像或小物放入透明包中展示，因此特別設計結合警察元素與反詐標語的專屬娃包，外觀以警車造型呈現，搭配「165反詐騙專線」及「保證獲利是騙局、穩賺不賠是陷阱」等醒目標語，希望讓少年在日常生活中，也能潛移默化建立防詐觀念。

新竹市警察局指出，現今詐騙手法不斷翻新，尤其假投資、網路交友及打工詐騙，常透過社群媒體吸引年輕人上鉤。不過，警方積極打詐，據統計，竹市去年查獲詐欺集團49件，較2024年29件大幅成長69.0%；查緝到案人數398人，較2024年299人增加33.1%；查扣不法所得達1億973萬元，較2024年5266萬元成長108.4%，展現對詐欺犯罪「零容忍」的強力執法態度。

警察局指出，統計顯示，去年全市詐欺案件數較2024年減少1005件，從5549件下降至4544件；詐騙財損金額亦由35.6億元降至24.6億元，減少約11億元、降幅達3成。在即時攔阻方面，透過警銀聯防機制持續強化阻詐成效，攔阻金額逐年攀升，去年達2億1737萬元，較2024年增加4285萬元，增幅達24.5%，有效守住民眾財產安全。整體顯示市府團隊結合科技治理與跨局處合作，持續強化打詐與阻詐作為，成果顯著。

此外，警方除持續深入校園辦理宣導，也希望透過「讓年輕人願意看、願意使用、願意分享」的創新宣導品，提升宣導效果，共同守護少年安全成長環境，讓犯罪預防宣導不再只是制式口號，而是真正拉近警方與少年的距離，成為陪伴少年成長的力量。

新竹市警察局少年警察隊突破傳統宣導模式，結合時下年輕人流行的「娃包（痛包）」文化，推出兼具實用與潮流感的創意反詐宣導品。圖／警方提供
新竹市警察局少年警察隊突破傳統宣導模式，結合時下年輕人流行的「娃包（痛包）」文化，推出兼具實用與潮流感的創意反詐宣導品。圖／警方提供

新竹市警察局少年警察隊突破傳統宣導模式，結合時下年輕人流行的「娃包（痛包）」文化，推出兼具實用與潮流感的創意反詐宣導品。圖／警方提供
新竹市警察局少年警察隊突破傳統宣導模式，結合時下年輕人流行的「娃包（痛包）」文化，推出兼具實用與潮流感的創意反詐宣導品。圖／警方提供

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