買3斤山芋險噴50萬 台東婦網購誤入詐騙圈套求助警

台東縣海端鄉王姓婦人，滑手機瀏覽臉書時，看到一名自稱「曾XX」的賣家販售小山芋，每斤只要150元，價格相當便宜，王婦心動下單3斤，共450元，沒想到竟差點落入詐騙集團設下的陷阱，甚至一度被嚇到以為要賠償高達52萬餘元。

警方指出，昨天下午5時許，假賣家突然傳送一張假冒「黑貓宅急便」的訊息截圖給王婦，內容聲稱因買家未完成「實名認證」，導致訂單與賣家帳戶遭凍結，凍結金額高達52萬9850元，若不立即處理，恐影響交易並造成損失。

王婦看到高額數字當場嚇壞，擔心自己必須負擔鉅額賠償。隨後，對方又一步步誘導她進行所謂「解凍流程」，要求聯繫客服處理。王婦依指示與一名假冒中華郵政專員的人員通話，對方以專業口吻表示，因未完成實名認證程序，需進入指定網站操作，並要求先匯款2萬4000元作為「解凍驗證費」。

由於對方語氣急迫，又不斷強調若不處理恐造成更大損失，讓王婦一度深信不疑。不過，她突然想起警方過去曾宣導過類似詐騙案例，加上擔心後續恐怕不只損失2萬多元，於是趕緊前往關山警察分局海端分駐所求助。

值班警員羅曉薇聽完後，當場明確告訴她「沒有這樣的作業程序，這就是詐騙！」並立即協助她釐清整起事件，成功攔阻匯款。王婦事後鬆了一口氣，直呼「真的嚇死人了！」也相當感謝警方即時協助，保住辛苦錢。

警方表示，這類詐騙近來常見於網路購物，詐騙集團會假冒物流、金融機構或客服，以「帳戶凍結」、「實名認證」、「解除限制」等名義製造恐慌，再要求民眾匯款或操作網銀。

關山警分局提醒，民眾網購時切勿輕信賣家提供的不明連結、截圖或客服資訊，只要提到「解除凍結」、「驗證帳戶」、「操作ATM」或要求匯款，多半就是詐騙。如有疑問，可立即撥打165反詐騙專線，或向鄰近派出所查證，避免受騙上當。