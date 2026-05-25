7次落網仍不怕！就是要加入詐團 彰化油漆工又被判2罪

林姓男子加入詐欺集團當收水手、取簿手，先後接受詐團成員「菩薩」指示到快遞員林站取得人頭帳戶及被害人的金融卡，轉交車手提領贓款。彰化地方法院審酌，林男犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，分處有期徒刑1年7月、1年5月。可上訴。

判決書指出，林男去年3、4間加入通訊軟體Telegram暱稱「菩薩」及其他不詳成員組成的詐欺集團，4月間接受「菩薩」指示到快遞員林站取得張姓人頭戶的金融卡轉交王姓車手，到田中鎮某金融機構ATM提領10萬元；6月間洪姓被害人誤信詐團網路暱稱「柏宏」要幫忙還貸款需寄出提款卡，到快遞台中站寄出5張提款卡，林男依「菩薩」指示到員林站拿提款卡包裹並丟在指定地點，由其他車手提領別的被害人匯款合計5萬4千元。

彰化地院調查，林男民國2019年11月加入詐團，陸續接受詐團指示收購帳戶、受指示車手提款徎親自提款，歷經雲林檢署、嘉義地檢署7次起訴和刑罰後，仍未能心生警惕，每出獄就加入詐團繼續犯案，主觀惡性重大，累犯情節嚴重。

彰化地院審畇 ，林男犯後自白全部犯行，繳交犯罪所得，及自述智識程度、擔任油漆工。家庭及一切情狀，判處如主文所示之刑。