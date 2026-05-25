搭皮克敏手遊熱潮 台中警AI生成「警萌芽」增添反詐趣味性

任天堂公司的「皮克敏」（Pikmin）手機遊戲，在台灣爆紅，不少粉絲為達成遊戲任務，日走萬步，儼然成全民運動，台中市第二警分局看準此風潮，由偵查佐發想設計「警萌芽」，利用AI軟體生產，製作反詐宣導圖卡，未來不排除發行周邊宣導品，希望能讓原本制式的宣導方式，增添更多趣味性。

第二警分局指出，「警萌芽」角色是由偵查隊偵查佐張智凱發想製作，主要是希望透過皮克敏手遊的風潮，以自己發想、透過AI軟體設計製作的可愛人物角色，能夠獲得民眾的目光，讓制式的犯罪預防宣導，增加趣味性。

二分局表示，「警萌芽」角色創建的概念「如同新芽充滿希望」，代表著警方持續成長、用心守護每一位民眾，警萌芽頭頂的「閃耀新芽」，在感知偵測到可疑的詐騙訊息或危險時候，會發光提醒，而團隊中的各個角色，不同顏色都有著不同的能力，彷彿是台中市自己獨有的皮克敏一樣。

二分局也說，未來「警萌芽」團隊，會在官方的臉書粉絲專頁中呈現，向各位民眾宣導各項詐騙手法、如何防範，未來也可能出現相關周邊宣導品，增加宣導效果。

二分局提醒，近年詐騙案件中，以網路購物詐騙案件數較高，其中以遭遇假冒7超商的賣貨便交易詐騙手法最多，詐騙集團佯裝買家、賣家或免費贈送商品，提出以超商賣貨便交易後，主動提供賣貨便連結，假賣貨便頁面，與超商官方神似，難以分辨，詐團刻意營造交易失敗引導與客服聯繫，再以「未進行實名認證」、「未進行金流驗證」、「未簽署金流協議」等交易失敗理由，要求點選不明連結填輸資料，進而將被害人存款轉出。

二分局建議，網購時遇賣貨便交易失敗，就是詐騙，應立即停止購買，切勿依指示操作，避免受騙。

台中市第二警分局搭上皮克敏熱潮，設計「警萌芽」角色，希望替制式的犯罪預防宣導，增加趣味性。圖／第二警分局提供

台中市第二警分局搭上皮克敏熱潮，設計「警萌芽」角色，希望替制式的犯罪預防宣導，增加趣味性。圖／第二警分局提供

台中市第二警分局搭上皮克敏熱潮，設計「警萌芽」角色，希望替制式的犯罪預防宣導，增加趣味性。圖／第二警分局提供

台中市第二警分局搭上皮克敏熱潮，設計「警萌芽」角色，希望替制式的犯罪預防宣導，增加趣味性。圖／第二警分局提供