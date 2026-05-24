兒少關懷大使演短劇助長者防詐騙 警開辦通譯班防外籍人士淪為車手

詐騙案層出不窮，基隆市政府安排兒少關懷大使，透過短劇向長者宣導防詐騙，讓青少年在參與公共事務過程中，培養責任感與同理心。警方則是開辦「人口販運及詐欺案件」通譯人才講習班，防範外籍人士成為詐騙集團共犯，淪為取款車手等。

基市府兒童及少年事務處長吳雨潔表示，以貼近生活的方式傳遞正確資訊，在青銀互動與交流過程中，更有助於提升長者防詐觀念。希望透過青少年與社區攜手合作，讓防詐不只是知識，更成為守護日常的行動。市府將持續支持青少年的社會參與，讓跨世代的溫暖在友善城市基隆，不斷延伸成更深遠的力量。

兒少關懷大使邀請長者走進青少年福利服務中心，先以活潑暖身遊戲「猜我們今天來幹嘛？」拉近彼此的距離。隨後演出短劇宣導防詐騙守則「三步驟」一聽、二掛、三查證，以及「五不」不接、不看、不信、不聽、不傳，讓長者更容易理解與記憶。

活動中並安排有獎徵答互動環節，在輕鬆交流中加深對防詐知識的印象，不僅提升自我保護能力，也感受到來自青少年的關懷與陪伴。李同學說，從一開始的遊戲破冰，到後續問答交流，都感受到長輩們的熱情與投入。在陪伴與對話中，他也學會傾聽與尊重，更深刻理解關懷的意義。

警方對防詐騙也有新作為，因為詐欺集團積極招募外籍移工、持觀光簽證來台人士擔任詐騙車手，或以高額報酬或薪資為誘餌，吸引外籍人士出售個人持有的金融帳戶與手機門號做為犯罪工具，市警局在昨天和今天開辦講習班，強化通譯人員傳譯能力，落實保障當事人權利，還原犯罪過程與真相，並讓警方在溯源打擊是類案件的方向更加精準。

講習會除安排警職人員以實際偵辦案件經驗，傳授學員詐欺、人口販運的定義、相關法令專業詞彙解釋、偵審程序、通譯倫理及技巧，同時邀請生命線督導楊淑惠，講授「通譯心理照護及跨文化敏感度」課程，強化通譯人員心理素質及跨文化溝通能力。

講習會也透過分組實務演練方式，邀集司法院特約通譯、駐台外國機構人員等實務工作者擔任講師，協助學員實際演練警詢筆錄之傳譯流程及討論法律專有名詞與詞彙翻譯方式。

基隆市政府安排兒少關懷大使，透過短劇向長者宣導防詐騙，讓青少年在參與公共事務過程中，培養責任感與同理心。圖／基市府提供

基隆市政府安排兒少關懷大使，透過短劇向長者宣導防詐騙，讓青少年在參與公共事務過程中，培養責任感與同理心。圖／基市府提供

基隆市政府安排兒少關懷大使，透過短劇向長者宣導防詐騙，讓青少年在參與公共事務過程中，培養責任感與同理心。圖／基市府提供

基隆市政府安排兒少關懷大使，透過短劇向長者宣導防詐騙，讓青少年在參與公共事務過程中，培養責任感與同理心。圖／基市府提供

基隆市政府安排兒少關懷大使，透過短劇向長者宣導防詐騙，讓青少年在參與公共事務過程中，培養責任感與同理心。圖／基市府提供

基隆市政府安排兒少關懷大使，透過短劇向長者宣導防詐騙，讓青少年在參與公共事務過程中，培養責任感與同理心。圖／基市府提供