出國遇搭訕要小心 「轉帳換現金」是關鍵警訊：恐成洗錢共犯

一名網友警告，近期在日本出現「用台灣銀行轉帳，現場換日幣現金」詐騙手法，專門鎖定台灣旅客。 示意圖／ingimage

出國遇到陌生人搭訕要小心！一名網友在Threads發文警告，近期在日本出現新型詐騙手法，專門鎖定台灣旅客。對方會假裝同鄉搭話，並聲稱提款卡壞掉，急需用錢，接著提出「用台灣銀行轉帳，現場換日幣現金」的請求，看似互助，實際上可能是陷阱。

原PO提醒，這類情境看似只是幫忙，但匯入帳戶的資金，可能是其他被害人遭詐騙的款項。一旦協助提領或交付現金，當事人就可能被認定為洗錢共犯，反而捲入刑事責任，強調這並非單純借錢，而可能涉及詐騙資金流動。

原PO也提到，最嚴重的後果可能包含銀行帳戶被列為警示帳戶並遭凍結，回台後還可能面臨洗錢防制法調查，甚至出現法律責任風險。因此提醒旅客在國外只要聽到「轉帳換現金」、「代收代付」、「幫忙領錢」等關鍵字，就應立即提高警覺並直接離開。

留言中也有網友補充，類似手法不只出現在日本，而是遍布東亞多國，包括韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼與越南等地。此外也有人建議，若遇到這類狀況，可以直接要求對方聯繫駐外代表處，由正式管道協助處理。

其實過去也有網友在Threads分享過類似案例，有旅客在日本梅田用餐時，遇到自稱台灣人的人士提出想換日幣現金，並表示要用轉帳方式處理，但當事人堅持只能現金交換後，對方隨即離開。