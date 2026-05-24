汽燃費已更名「公路養管費」 豐原監理站提醒「111」簡訊嚴防詐騙

原有「汽車燃料使用費」已依公路法修正案，正式更名為「公路使用養護安全管理費」，已由總統於2025年12月19日公布施行。台中區監理所豐原監理站表示，名稱調整後開徵時間、繳納方式及收費標準均維持不變，請民眾收到相關文書或收據時，認明正確名稱，切勿誤認為詐騙訊息。

公路養管費之徵收方式維持不變，「自用汽車及機車」仍於每年7月辦理1次徵收，「營業汽車」維持按季徵收。此次更名係為使規費名稱更符合法源依據及實際用途，納入公路養護及安全管理之意涵。

針對近期各類電信詐騙頻傳，豐原監理站提醒車主，監理機關發送之繳費提醒簡訊均已全面透過「111短碼簡訊平臺」發送。簡訊內容開頭將新增接收者之「手機號碼末三碼」及「發送機關名稱」。民眾可藉由「111來源號碼」、「手機末三碼」與「機關具名」三重驗證機制，快速辨識訊息真偽。若接收到其餘不明來源號碼之簡訊，請勿任意點選連結或提供個人資料。

豐原監理站呼籲民眾遵循「三不原則」：

1.不點擊：不點擊來路不明之簡訊連結。

2.不輸入：不在可疑網址輸入個人身分或帳務資料。

3.不下載：不下載來源不明之APP或檔案。

車主如接獲可疑簡訊或電子郵件，可撥打公路局用路人服務中心免費專線 0800-231-035或165反詐騙諮詢專線，也可直接洽詢豐原監理站進行查證。