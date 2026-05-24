司改急先鋒法官惹議 曾重判瑪莎拉蒂惡少

台灣飽受詐欺惡害多年，與境外合作的犯罪手法也組織化，執政黨將打詐列為重大國安層級政策，檢、警拚命追緝詐團，但被告一旦移審法院，何時能定罪懲罰竟成「無解之謎」，姑不論行政、司法無隸屬關係，法院端無法速審速斷，甚至讓被告因審理過久而享有速審法減刑「優惠」，對老百姓來說，如同尋求正義的絆腳石。

2026-05-24 00:00