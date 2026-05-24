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司改急先鋒法官惹議 曾重判瑪莎拉蒂惡少
台中地院法官高思大耗費十年審理跨境詐團案，法界意外。高早年是司法改革派法官，一九九五年曾和現任大法官呂太郎等人發起「箱子還您、獨立還我」運動，拒將卷證、判決送庭長，司法院因而廢止法官送閱制度。
高一九九五年審理一起聲請提審案時，認為檢察官沒有羈押權，地檢署涉非法逮捕、拘禁，聲請釋憲。大法官作出釋字第三九二號解釋，宣告檢察官行使羈押權，及提審法將「須受非法逮捕拘禁」列為聲請提審條件的規定違憲。釋憲前，刑事訴訟法賦予檢察官羈押被告權限，刑訴一九九七年大幅修正，檢察官若認為在偵查中有羈押被告的必要，必須改向法院「聲請」，由法官開羈押庭裁定，為司法史上一大變革。
二○二一年台中發生瑪莎拉蒂惡少案，高思大依殺人未遂罪重判主嫌張敦量九年徒刑。法界認為，高願意花時間調查證據，量刑不從最低刑度起跳。
除跨境詐團案拖十年才宣判，暨南大學前教授貪汙也花了八年才審結。有司法官說，高可能因案件量飆升，加上身體等壓力才影響審結效率，他退休前確實卯足全力，審結多個「大魔王」等級的遲延案件，並非兩手一攤、丟給其他法官。
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