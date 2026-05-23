全障運開幕警員全力維安 新莊警設攤宣導全民識詐

115年全國身心障礙國民運動會今天下午在新莊體育館舉行開幕典禮，行政院長卓榮泰、新北市市長侯友宜及警察局長方仰寧慰勉第一線執勤警員，並共同宣導查賄制暴、打擊詐騙，勉勵警察全力以赴，持續守護社會安全與民眾財產。

轄區新莊警分局也在會場周邊設置反詐騙宣導攤位，結合互動遊戲、案例分享及有獎徵答等方式，向民眾宣導最新詐騙手法與識詐觀念。警方指出，近年常見詐騙類型包括假投資、假網拍、解除分期付款及假冒公務機關等，詐騙集團常利用民眾一時疏忽或貪念行騙，因此希望透過輕鬆活潑、寓教於樂的方式，讓民眾在參與運動盛會之餘，也能提升防詐意識，守護自身財產安全。

活動期間，卓榮泰、侯友宜及方仰寧也特地前往新莊分局反詐騙宣導攤位關心宣導情形，並對警方積極推動識詐教育表示肯定與支持。新莊分局表示，運動不僅能促進身體健康與心理富足，建立正確防詐觀念同樣是守護幸福生活的重要一環，警方未來也將持續深入各類大型活動、校園及社區推動識詐宣導，提升全民防詐免疫力，共同打造安全安心的生活環境。

警察局長方仰寧在新莊分局長陳保緒說明下視察現場安全維護情形。記者黃子騰／翻攝

行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌、警察局長方仰寧響應新莊分局反詐宣導。記者黃子騰／翻攝