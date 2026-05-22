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「奇遇」假幣商詐粉領族334萬元 被判2年半至3年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

黃姓、石姓、陳姓3名美容業者經營虛擬貨幣賣家「奇遇」，佯裝成第三方幣商，接受詐欺集團成員「jack H」指示出售泰達幣，柯姓被害人陸續面交334多萬元。經新竹地檢署查獲起訴，彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，分判黃、石、陳各3年、3年、2年6月有期徒刑。案仍可上訴。

判決書表示，黃女、石女民國113年找陳姓同行，8月間在虛擬貨幣Bybit註冊，經營名為「奇遇 聖羅蘭」、「奇遇 香宗兒」、「奇遇 潘朵拉」的虛擬貨幣賣家，並共同經營LINE暱稱為「奇遇／小幸運─認證幣商」的客服帳號。

詐團成員以暱稱「jack H」佯裝網路交友，與柯姓職業婦女聊天，誘使她下載操作「Bybiy」App並向虛擬幣商「奇遇」聯絡，柯女不疑有他，和陳女、石女兩人簽立買賣合約及商家免責聲明後，113年8月至9月之間9度交現金給陳、石二人，事後泰達幣轉入柯女「Bybiy」帳戶，柯女又依指示提幣到詐團保有私鑰及資產控制權的電子錢包，隨即被轉出，損失約334萬元。

石女、陳女坦承向柯女收取現金，黃女坦承成立「奇遇」經營虛擬貨幣，惟均矢口否認涉有詐欺取財或洗錢等罪嫌，均辯稱確有交易虛擬貨幣賺價差。

彰化地院調查，石女、黃女在被查獲詐騙案前，即與詐團成員間有通訊軟體聯繫，告知有誰會聯繫、要買多少泰達幣及金額、在哪個縣市，事後也會跟詐團對帳確認。

彰化地院審酌，3人為貪圖不法錢財加入詐團，衡酌3人在集團內犯罪分工的角色，且都否認洗錢，暨3人經濟與家庭生活狀克等情狀判刑，沒收黃女、石女不法所得352萬6200元及陳女不法所得1萬8300元。

3名美容師兼差當幣，配合詐團當車手面交拿現金，彰化地方法院各判處3年、3年、2年6月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
3名美容師兼差當幣，配合詐團當車手面交拿現金，彰化地方法院各判處3年、3年、2年6月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

詐欺 泰達幣

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