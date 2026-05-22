鑲金的芒果？民眾網購水果遭詐騙 匯款7萬元給假物流

嘉義縣警察局近日破獲「網購芒果」詐騙案，詐團佯稱貨運帳號問題，要求買方多次匯款，為買芒果匯款7萬2000元。警方鎖定超商ATM車手提領熱點埋伏，逮捕詐團領錢車手，查扣贓款7萬2000元及提款卡，並將涉案男子依詐欺及洗錢罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

警方指出，民眾近日在社群平台看到芒果販售貼文後下單，隨即遭詐騙集團以偽造物流連結誘導交易，並謊稱「未完成實名驗證」，因詐團持續以話術誘騙，要求前往超商操作ATM，進行無卡存款開通服務，民眾依詐團指示欲開通帳號，陸續匯款轉出7萬2000元。

民雄分局休假員警恰好經過ATM提領熱點，發現車手神情緊張，依詐團指示提領現金並準備交付上游「丟包」，立即會同線上巡邏警力攔查，當場查扣7萬2000元、提款卡及作案手機，並將涉案男子依詐欺及洗錢防制法移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

警方統計，今年1至4月查獲詐欺集團53團，查扣不法利得924萬餘元，並攔阻詐騙62件、金額逾2936萬元。4月詐欺案件受理223件，財損6347萬餘元，以網購詐騙94件最多，占42.15%，其次為色情詐財與假投資詐騙，其中投資詐騙仍為主要財損來源，占整體近8成。

嘉義縣警察局長古瑞麟說，近期詐騙手法以「網購詐騙」最為常見，常以低價水果、生活用品吸引下單，再以物流驗證或金流異常為由誘導ATM操作，讓民眾掉入陷阱，一直匯出款項，民眾如遇要求轉帳或操作無卡存款情形，應立即停止並撥打165反詐騙專線查證。

嘉義縣警察局今天召開打詐記者會，說明假網購詐騙案例。記者黃于凡／攝影

嘉義縣警察局今天召開打詐記者會，警察局長古瑞麟提醒留意網購詐騙。記者黃于凡／攝影

嘉義縣一名男子擔任詐團車手，遭警方當場逮捕，依詐欺及洗錢防制法移送嘉義地方檢察署偵辦。圖／警方提供