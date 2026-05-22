「退稅2萬」好康找上門？詐騙信流竄 國稅局揭防詐重點

國稅局強調，官方絕不會以簡訊或電子郵件傳送連結要求填寫資料。若匯款失敗，也會以實體紙本信函通知。聯合報系資料照

五月綜合所得稅申報季到來，詐騙集團也看準時機大舉出動。近日，許多民眾反映收到自稱來自「財政部」的電子郵件，信中誆稱有高達2萬多元的退稅款待領取，並附上網址誘騙民眾填寫信用卡資料。對此，台灣事實查核中心與北區國稅局緊急發出警告，證實此為典型的「釣魚詐騙」，呼籲民眾切勿點擊不明連結，以免傷了荷包。

台灣事實查核中心指出，近來網路上流傳這波「退稅通知」詐騙信件。詐騙集團在信中聲稱，只要點擊信件內附的連結進行「個人資訊驗證」，並選擇收取退款的信用卡號，就能順利領回近3萬元的退稅金。然而，這其實是詐騙集團為了竊取民眾信用卡資料所設下的圈套，一旦填寫送出，不僅拿不到退稅，信用卡恐立刻遭到盜刷。

針對這波退稅詐騙，北區國稅局出面嚴正澄清，並公開真實的退稅作業流程。國稅局強調，若納稅義務人已完成申報且符合退稅資格，系統會自動在7月下旬，將退稅款項撥入民眾當初填報的指定銀行帳戶內，並在撥款後寄發「完成退稅作業」的通知簡訊。

國稅局特別提醒民眾掌握防詐關鍵：官方「絕對不會」透過電子郵件或簡訊附上網址連結要求民眾補件，更不可能要求提供信用卡資訊。若納稅人填寫的銀行帳戶因故無法順利匯入退稅款，國稅局會改以「實體紙本信函」通知民眾親赴現場辦理，或是以雙掛號方式寄送退稅憑單及支票，絕不會要求線上操作。

防範釣魚網站的第一道防線就是「檢查網址」。台灣事實查核中心呼籲，民眾若收到任何看似官方的訊息，應先仔細檢查網址是否為台灣政府機關專用的「.gov.tw」網域。詐騙集團常會使用亂碼，或是將英文字母替換成極為相似的符號來魚目混珠。遇到可疑的退稅通知，切勿隨意點擊，應直接撥打165反詐騙專線，或致電所在地國稅局查證，以守護自己的血汗錢。