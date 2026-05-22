台東破獲詐騙機房檢方聲押8嫌…法院裁定無保請回 辦案基層警錯愕

台東地檢署日前指揮刑事局及台東、屏東警方，跨縣市破獲隱身鹿野民宿的詐騙機房，專案人員長期蒐證後，動用霹靂小組攻堅逮捕9名嫌犯，原認為涉案情節重大，且有逃亡、串證及再犯風險，向法院聲請羈押8名犯嫌，但法院審理後裁定全數無保請回，消息傳出也讓第一線辦案人員錯愕。

地檢署主任檢察官柯博齡表示，檢察官當時考量詐騙案件具有高度串聯性，且相關共犯與證據仍待持續追查，認為羈押有其必要性，對法院裁定結果感到遺憾，檢方認為裁定並不妥適，將盡速依法提起抗告。

地檢署檢察官張瑋芯這個月19日指揮台東縣警察局刑事警察大隊、刑事警察局偵查第8大隊及屏東縣警察局刑事警察大隊展開查緝行動，並由台東警方霹靂小組前往鹿野鄉一處民宿攻堅，當場壓制屋內詐團成員，查扣電腦、通訊設備等犯罪工具。

檢警調查，該集團涉嫌以電信及網路方式進行詐騙，成員分工明確。檢察官訊後認定6男3女共9名嫌犯涉犯加重詐欺等罪嫌重大，其中郭姓主嫌因另案判刑確定，已直接發監執行，其餘8人則因涉及組織性犯罪，且有逃亡、滅證、勾串共犯及反覆實施犯罪可能，因此向法院聲請羈押。

不過，台東地方法院審理後認為，8名被告均坦承犯行，認定目前尚無羈押必要，因此裁定全數無保請回，僅限制住居。

基層警界則私下感嘆，詐騙案件近年危害社會嚴重，檢警長時間蒐證、跨單位合作，好不容易將機房查獲，卻在聲押階段全數無保請回，難免打擊第一線辦案士氣，也擔憂後續恐增加追查與偵辦難度。

台東地檢署日前指揮刑事局及台東、屏東警方，跨縣市破獲隱身鹿野民宿的詐騙機房逮9嫌，但法院審理後裁定8員無保請回。本報資料照片