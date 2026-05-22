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影／台東民宿暗藏跨境詐團基地 掛「為公執法」騙74港人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台東縣鹿野鄉1間包棟民宿暗藏跨境電信詐欺機房，刑事局南部打擊犯罪中心追查發現，詐團成員冒充大陸公安，鎖定香港民眾行騙。警方攻堅查獲9名涉案人備公安制服、服務證，並在牆上掛著「為公執法」公安機關標語錄影騙人香港人民，全案依加重詐欺、組織犯罪等罪嫌送辦，9人均遭法院裁定羈押。

刑事局南部打擊犯罪中心今天表示，警方清查長期出境高風險詐欺地區相關對象時，發現周姓、王姓男子去年底返台後，隨即與35歲郭姓男子共組詐欺集團，並承租台東縣鹿野鄉某包棟民宿當掩護，架設跨境電信詐欺機房。

南打中心與台東縣、屏東縣警局組成專案小組，並報請台東地檢署檢察官指揮偵辦，5月19日發動攻堅，當場逮捕郭男及機房成員共9人，包括6男3女。

警方查扣假中國公安制服上衣2件、假公安服務證2張、假公安機關標語，以及筆記型電腦、手機、無線路由器、網路儲值卡和現金5萬餘元等證物，發現他們冒充大陸公安與受騙人聯繫。

警方調查，該集團以第一線機手假冒電信客服，向香港民眾謊稱門號涉及違法發送大量簡訊，再將電話轉給第二線假公安同夥騙取財物，甚至每日在民宿外焚燒涉案文件，湮滅證據。

警方初步清查，已有約74名香港民眾受害，實際遭詐金額仍待清查。全案依詐欺、加重詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台東地檢署偵辦，9名嫌犯經檢察官聲押獲准。

刑事局呼籲，旅宿業者對長租房客應提高警覺，若發現租客作息異常、拒絕清潔打掃，或室內裝設大量網路設備等可疑情形，應主動通報警方，避免民宿成為詐欺集團犯罪據點。

警方攻堅查獲詐團在台東民宿包棟當機房。記者林保光／翻攝
警方攻堅查獲詐團在台東民宿包棟當機房。記者林保光／翻攝

警方在台東包棟民宿，查扣詐團假公安制服及其他證物。記者林保光／翻攝
警方在台東包棟民宿，查扣詐團假公安制服及其他證物。記者林保光／翻攝

警方查獲詐團在台東民宿包棟當機房，發現牆上掛著假公安「為公執法」機關標語。記者林保光／翻攝
警方查獲詐團在台東民宿包棟當機房，發現牆上掛著假公安「為公執法」機關標語。記者林保光／翻攝

警方在台東包棟民宿，查扣詐團假公安證件。記者林保光／翻攝
警方在台東包棟民宿，查扣詐團假公安證件。記者林保光／翻攝

警方在台東包棟民宿，查扣詐團假公安「為公執法」機關標語及其他證物。記者林保光／翻攝
警方在台東包棟民宿，查扣詐團假公安「為公執法」機關標語及其他證物。記者林保光／翻攝

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