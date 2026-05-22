國泰世華攜手刑事局強化AI防詐 導入被害者樣態行為分析模型

面對詐騙手法快速翻新，國泰世華銀行持續升級科技防詐量能，並深化與內政部警政署刑事警察局合作，今年雙方首度將防詐機制延伸至「被害者樣態」行為分析，建構兼顧法規與個資隱私保護的AI模型訓練與驗證機制，並導入刑事局偵辦詐騙案件數據與樣態，全面提升第一線行員即時辨別異常金流與行為的能力。國泰世華初估，每年可望攔阻詐騙金額達新台幣9,000萬元，為金融防詐再添一道關鍵防線。

國泰世華指出，現行詐騙型態變化快速，單一金融機構若僅依賴內部資料，難以完整掌握被害者行為特徵，易形成偵測盲點。為補強防護缺口，雙方自2025年起即啟動資料合作，結合刑事局掌握受詐案例，包含帳戶使用行為變化及數位通路詐騙樣態等，進一步用於模型驗證、歸納與更新，顯著提升整體偵測精準度與即時性。

國泰世華銀行法遵長王佳琪表示，國泰世華銀行持續優化科技防護作為，透過建構關鍵系統基礎，導入AI技術，打造端到端詐騙偵測模組，推動防詐機制由被動攔阻升級為主動防護。

自2025年起，進一步導入以「被害者」為核心的保護機制，藉由觀察資金與使用行為的變化，在客戶接觸銀行服務的各項場景中，適時強化提醒與關懷，作為前線行員防詐與客戶關懷的重要輔助，並為後續深化帳戶安全管理、強化客戶保護面向奠定穩固基礎。

內政部警政署刑事警察局副局長蔡燕明表示，過往在打擊詐騙及預防民眾受詐方面，已累積豐富的實務經驗與案件數據。透過此次公私協力合作，將防詐作為延伸至民眾日常接觸的金融服務場景，並把第一線偵查經驗轉化為可實際運用於金融場域的風險辨識能力。未來，刑事警察局亦將在符合法規及個人資料保護架構下，持續與金融機構攜手合作，強化整體防詐防護體系。

展望未來，國泰世華將持續深化「國泰盾」四大聯防機制，在符合法規與資安治理原則下，擴大跨域合作，導入更多具公共性與高度可信度的風險訊號，提升整體防詐辨識能量。國泰世華也將透過精進AI模型，強化對細微且多元受詐行為的識別能力，擴大風險偵測範圍，全面提升金融交易與數位服務安全性，打造更周延的資產防護網。