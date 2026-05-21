快訊

和孫鵬協議全文公開 孫安佐前經紀人：他也不希望兒子影響到我

不等調查小組了！蕭旭岑案卡兩個月 馬英九：委託金溥聰盡快開記者會

慈善團體金門放生45萬顆文蛤秒被一桶桶撿上岸 民眾細看過程：根本放死

聽新聞
0:00 / 0:00

車行被柬埔寨詐團吸收...員工也成車手 主嫌判刑9年8月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

江姓男子為境外詐騙機房招募虛擬貨幣面交車手，與孫男、周男等組織車手集團，並找上車行負責人莊男提供交通工具，吸收車行員工當車手，共詐騙1500多萬元。彰化地方法院依加重詐欺罪將江男判刑9年8月，其他4名共犯各判刑4年8月到3年8月不等徒刑。

判決書指出，江男2024年間得知孫男（通緝中）需要虛擬貨幣面交車手，江男、周男、孫男等即共同發起組成詐騙車手集團，孫男負責與柬埔寨機房、洗錢水房聯繫配合，車手集團指揮旗下車手前往向被害人取款，再指揮車手交付至配合洗錢的幣商水房以隱匿犯罪所得。

周男並到苗栗縣某車行找車行負責人莊男加入詐騙集團，合作提供車行交通工具及員工擔任車手，由周男給付給莊男車手租車費用，再把車手報酬發給車行擔任車手的員工，並由車行員工郭男當車手頭。

柬埔寨機房成員先在臉書建立虛擬人設，詐團成員還假裝是新加坡國立大學商學院金融系畢業等專業人士，先在網路上結交好友，再騙被害人投資虛擬貨幣，被害人共25人，其中有人被騙5百多萬元，全部被害人被騙金額高達1500萬元。

其中詐團成員林女2024年5月到柬埔寨，擔任詐騙機房話務後，詐團要她再拉人到柬埔寨，她拉友人黃男到柬埔寨菩薩十六局園區，擔任詐欺機房機房手，但黃男績效太差，難在詐團生存，最後由其父親籌了40萬元給詐團，才把他贖回台灣。

法官審酌被告5人正值青壯，竟不思以己力正當賺取財物，反圖不法利益，不僅嚴重破壞社會信賴及金融交易秩序，更使司法機關耗費大量時間及資源追緝其等犯行，所為應嚴厲譴責。

法官依加重詐欺罪將江男判刑9年8月，周男和莊男判刑4年8月，成員郭男和林女各判刑3年8月不等徒刑。

江姓男子為境外詐騙機房招募虛擬貨幣面交車手，與車行負責人莊男等合作，讓員工擔任詐騙車手，彰化地方法院將江男等5人判刑9年8月到3年8月不等徒刑。記者林宛諭／攝影
江姓男子為境外詐騙機房招募虛擬貨幣面交車手，與車行負責人莊男等合作，讓員工擔任詐騙車手，彰化地方法院將江男等5人判刑9年8月到3年8月不等徒刑。記者林宛諭／攝影

柬埔寨 車手 詐騙集團

延伸閱讀

布局黑吃黑詐團贓款分得6千元 男遭彰院判1年5月

外籍移工當車手密集領款露餡 警在租屋處搜出43張提款卡

四海幫海森堂菲律賓開設跨國詐騙機房 首腦陳麒元遭求處重刑25年

孫安佐表姐林沐希「代聊手」詐騙粉絲 檢方追加起訴6人

相關新聞

車行被柬埔寨詐團吸收 員工也成車手 主嫌判刑9年8月

江姓男子為境外詐騙機房招募虛擬貨幣面交車手，與孫男、周男等組織車手集團，並找上車行負責人莊男提供交通工具，吸收車行員工當車手，共詐騙1500多萬元。彰化地方法院依加重詐欺罪將江男判刑9年8月，其他4名共犯各判刑4年8月到3年8月不等徒刑。

藏身民宿扮旅客！台東詐團架設話務機房 9嫌遭羈押

台東地檢署破獲一起藏身民宿的電信詐欺機房案件，檢察官張瑋芯指揮台東縣警察局刑事警察大隊、刑事警察局偵查第八大隊及屏東縣警察局刑事警察大隊，經長期蒐證後，同步執行搜索行動，成功查獲以郭姓男子為首的9名涉嫌成員，並當場查扣大量話務機房設備及相關證物，9人遭聲請羈押獲准。

彰化男柬埔寨當詐團機房手 業績不佳父籌40萬才救回台灣

彰化縣黃姓男子因積欠債務缺錢，被朋友找去柬埔寨擔任詐騙機房機房手，需在社群軟體投放交友廣告，以假投資話術詐騙，但他因績效太差，難在詐團生存，最後由其父親籌了40萬元給詐團，才把他贖回台灣，但他仍被彰化地方法院依參與犯罪組織罪，判刑6月。

「烏克蘭醫生男友」被認間諜遭扣留！6旬婦解壽險保單拯救結局曝

60歲陳姓婦人落愛情詐騙陷阱，被自稱是烏克蘭醫生的詐團甜言蜜語沖昏頭，對方稱要帶15條黃金來台共度餘生，卻被誤認是間諜遭扣留，陳為拯救男友，18日上午9時前往高市某壽險公司欲以保單貸款26萬，幸行員和警方勸阻，戳破陳愛情美夢。

網路詐騙猖狂 政院要求Meta修改演算法阻詐

近年網路詐騙猖狂，行政院打擊詐欺指揮中心昨指出，Meta所屬社群平台是詐團主要犯罪管道，尤以Threads的農產品購物詐騙為大宗，Meta必須立即主動修改演算法與偵測系統，從源頭阻斷重複性詐騙貼文，否則必要時將修法提出相對應管制措施及罰則。

刑事局統計 Meta去年詐騙廣告近8萬則

詐騙集團利用Meta旗下臉書、Threads貼文或刊登廣告，以假投資或假網路拍賣詐騙，台北市一對母女投資被騙輕生，也是透過臉書接觸詐騙廣告；刑事局通報下架後，仍有類似內容反覆出現，呼籲業者協助審核過濾，從源頭阻詐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。