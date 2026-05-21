車行被柬埔寨詐團吸收...員工也成車手 主嫌判刑9年8月

江姓男子為境外詐騙機房招募虛擬貨幣面交車手，與孫男、周男等組織車手集團，並找上車行負責人莊男提供交通工具，吸收車行員工當車手，共詐騙1500多萬元。彰化地方法院依加重詐欺罪將江男判刑9年8月，其他4名共犯各判刑4年8月到3年8月不等徒刑。

判決書指出，江男2024年間得知孫男（通緝中）需要虛擬貨幣面交車手，江男、周男、孫男等即共同發起組成詐騙車手集團，孫男負責與柬埔寨機房、洗錢水房聯繫配合，車手集團指揮旗下車手前往向被害人取款，再指揮車手交付至配合洗錢的幣商水房以隱匿犯罪所得。

周男並到苗栗縣某車行找車行負責人莊男加入詐騙集團，合作提供車行交通工具及員工擔任車手，由周男給付給莊男車手租車費用，再把車手報酬發給車行擔任車手的員工，並由車行員工郭男當車手頭。

柬埔寨機房成員先在臉書建立虛擬人設，詐團成員還假裝是新加坡國立大學商學院金融系畢業等專業人士，先在網路上結交好友，再騙被害人投資虛擬貨幣，被害人共25人，其中有人被騙5百多萬元，全部被害人被騙金額高達1500萬元。

其中詐團成員林女2024年5月到柬埔寨，擔任詐騙機房話務後，詐團要她再拉人到柬埔寨，她拉友人黃男到柬埔寨菩薩十六局園區，擔任詐欺機房機房手，但黃男績效太差，難在詐團生存，最後由其父親籌了40萬元給詐團，才把他贖回台灣。

法官審酌被告5人正值青壯，竟不思以己力正當賺取財物，反圖不法利益，不僅嚴重破壞社會信賴及金融交易秩序，更使司法機關耗費大量時間及資源追緝其等犯行，所為應嚴厲譴責。

法官依加重詐欺罪將江男判刑9年8月，周男和莊男判刑4年8月，成員郭男和林女各判刑3年8月不等徒刑。