藏身民宿扮旅客！台東詐團架設話務機房 9嫌遭羈押

台東地檢署破獲一起藏身民宿的電信詐欺機房案件，檢察官張瑋芯指揮台東縣警察局刑事警察大隊、刑事警察局偵查第八大隊及屏東縣警察局刑事警察大隊，經長期蒐證後，同步執行搜索行動，成功查獲以郭姓男子為首的9名涉嫌成員，並當場查扣大量話務機房設備及相關證物，9人遭聲請羈押獲准。

檢警調查，該詐騙集團疑利用台東鹿野鄉一棟民宿作為掩護，對外佯裝一般旅客長期住宿，實際上卻在房內架設電信話務機房，涉嫌從事加重詐欺等不法行為。由於機房隱身觀光住宿場所，增加查緝難度，也對台東長期經營的觀光形象帶來衝擊。

檢方指出，9名被告經訊問後，認定涉犯加重詐欺等罪嫌重大，且有逃亡、滅證、串供及反覆實施犯罪之虞，昨已向法院聲請羈押獲准。

旅宿業者坦言，近年台東慢經濟與深度旅遊興起，不少民宿都接受長住客，但若房客長時間深居簡出、作息異常，甚至經常有大量電子設備進出，確實容易讓人起疑，「現在詐騙集團很會偽裝，業者也要提高警覺，不然一不小心就成了犯罪溫床」。

也有民眾認為，台東向來給人純樸、乾淨的印象，若詐團開始利用偏鄉旅宿作為據點，恐怕會傷害地方觀光形象，希望警方持續強力掃蕩，別讓「詐騙產業」滲透東部。

地檢署表示，台東擁有獨特自然景觀與人文環境，近年觀光產業逐漸成長，旅宿業規模也持續擴大，因此呼籲業者對長租房客身分與住宿期間狀況應多加留意，保持防詐警覺，避免遭不法集團利用民宿、旅館作為電信詐騙據點。

檢方強調，將持續從「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」等面向加強偵辦與宣導，維護台東良好治安與觀光環境，不讓詐騙犯罪破壞「台灣淨土」形象。