拿不出喜帖、裝潢契約 台中警攔阻648萬元詐騙

台中警方近日接連接獲銀行通報稱，有民眾要購買黃金贈送結婚親友，或要支付房屋裝潢款欲提領大筆現金，卻拿不出喜帖、裝潢契約，成功攔阻共新台幣648萬元，避免詐騙損失。

台中市警察局第六分局今天表示，永福派出所日前接連接獲轄內銀行通報稱，有民眾欲提領大筆現金，且對款項用途說詞反覆，疑似遭遇詐騙，警方立即到場協助關懷。

其中75歲林姓婦人前往銀行欲提領48萬元，向行員表示要購買黃金贈送即將結婚的姪女，員警獲報到場進一步詢問喜帖、婚宴資訊或相關對話紀錄時，林婦卻無法提供任何資料，也不願讓警方聯繫家屬確認。經員警分享相關詐騙案例，才讓對方打消提款念頭。

另一起案件中，79歲黃姓婦人欲提領600萬元現金，起初向警方表示是支付「房屋裝潢款」，但對於相關購屋、裝潢契約及對話紀錄均無法提出具體說明，後續又改稱是為了「償還借款」，說詞反覆矛盾。員警向婦人分析常見詐騙手法並勸說，最終成功阻止她提領款項。

警方提醒，近期常見詐騙集團以「購買黃金」、「裝潢款」、「投資」、「還款」等名義，誘導民眾提領現金或解除定存。民眾遇有大額金錢交易時務必提高警覺，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110查證。