彰化男柬埔寨當詐團機房手 業績不佳父籌40萬才救回台灣

彰化縣黃姓男子因積欠債務缺錢，被朋友找去柬埔寨擔任詐騙機房機房手，需在社群軟體投放交友廣告，以假投資話術詐騙，但他因績效太差，難在詐團生存，最後由其父親籌了40萬元給詐團，才把他贖回台灣，但他仍被彰化地方法院依參與犯罪組織罪，判刑6月。

判決書指出，27歲黃姓男子的林姓女友人2024年5月到柬埔寨，加入詐騙集團，擔任詐騙機房話務後，詐團要她再拉人到柬埔寨，她同年8月就又招黃男到柬埔寨菩薩十六局園區，擔任詐欺機房機房手。

黃男因欠債缺錢，同年8月7日至12月26日到柬埔寨詐欺園區，擔任詐騙機房手，在欺集團成員監控下，以暱稱「佳芳」帳號反串女生，在社群軟體投放交友廣告，進行假投資話術詐騙，但因黃男績效太差，難以在詐團生存，最後由父親籌款40萬元給詐團，才將兒子贖回台灣。

詐團成員後來落網，供出黃男犯行，法官認為，黃男正值青壯，非無勞動能力，竟不思以正當途徑獲取財物，為牟利益加入詐欺集團犯罪組織，前往柬埔寨詐欺機房擔任詐欺機房手，危害社會治安，且黃男先前即曾有過失傷害、竊盜等前科，此次再犯，依參與犯罪組織罪判刑6月，可易科罰金。