「烏克蘭醫生男友」被認間諜遭扣留！6旬婦解壽險保單拯救結局曝

60歲陳姓婦人落愛情詐騙陷阱，被自稱是烏克蘭醫生的詐團甜言蜜語沖昏頭，對方稱要帶15條黃金來台共度餘生，卻被誤認是間諜遭扣留，陳為拯救男友，18日上午9時前往高市某壽險公司欲以保單貸款26萬，幸行員和警方勸阻，戳破陳愛情美夢。

新興警分局指出，陳姓婦人18日上午9時許前往中華三路國泰人壽公司前金分局，稱要以壽險保單貸款26萬元，由於用途說法反覆，行員懷疑陳遭詐騙報警，請求協助。

前金所巡佐張家偉、警員張奕立獲報後隨即趕往現場瞭解；陳女稱貸款26萬元是為了「救出朋友」，警方查看陳的手機，研判陳落入愛情詐騙陷阱。

陳女向警方表示，在網路認識自稱是台灣人在烏克蘭當醫生的男子，對方表示，要來台灣看她時，在土耳其過海關時，被指控為間諜遭扣留需要律師費，對方承諾若能讓他順利脫困，會將身上帶的15條黃金來台和她共度餘生。

警方研判陳女落入愛情詐騙陷阱被洗腦，和行員一起勸說，並以被詐騙的案例教育告知陳女，陳如夢初醒，警方協助陳將對方封鎖，並叮嚀勿信未謀面網友說詞，陳才打消念頭離去。

高雄陳姓婦人落愛情詐騙陷阱，欲解保單貸款26萬，解救自稱是烏克蘭醫生的男友被行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝