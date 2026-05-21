豐原五口命案判刑一審11年 王家女婿：不符期待

外號「李團長」的李惠雯以投資、黃金獲利等話術行詐，台中地院昨依銀行法等罪判她十一年徒刑。圖／聯合報系資料照片

台中豐原王姓一家五口陷黃金、投資雙重詐騙，去年走上絕路，震驚社會，外號「李團長」的主嫌李惠雯以龐氏騙局詐騙王家五口與另七名被害人，得手一千五百萬餘元，台中地方法院痛斥李女行為惡劣，昨依銀行法等五罪判她十一年徒刑。王家女婿痛訴，原本期待司法還妻子一家公道，僅判十一年不符社會期待。

王家女婿昨透過台中市議員謝志忠發聲，表示始終期盼法律還岳家應有的公道，重懲壞人，但判決不符合社會期待。告訴代理人林瓊嘉認為，李女（四十五歲）貪圖享樂卻逼死王家五口，犯後未真誠贖罪，一審刑度偏低，會請檢察官上訴。

台中地檢署調查，李惠雯生意失敗欠下巨額債務，二○二四年六月透過張姓美容師牽線認識王家大女兒，佯稱經營「網路團購」，慫恿投資人繳五十至一百萬元加入會員，保證每月可獲本金一成報酬。

李女還以「賣黃金賺利潤」話術，要投資人刷卡買一兩約十萬元的黃金，稱將黃金交給她就能取得四千至一萬元利潤，李女並承諾幫忙付卡費。投資人看似無需成本還能獲利，實際上李女一再拖繳卡費、支付利潤，還將黃金短線變賣還債。

檢方統計，李惠雯騙了王家五口七五二萬元，連同另七名被害人共詐得一五三六萬元，王家人去年六月想退出投資，李女以虛構合約恫嚇「違約」，強索五三○萬元違約金，逼得王家老父將房子設定抵押借款，借得的一七六萬元遭李女全部拿走。去年七月二日，王家人不堪精神壓力、催債逼迫，選擇輕生。

王家大女兒留下「我們笨、被騙」遺言，檢察官坦言，此案並非被害人「笨」，而應歸咎於李惠雯之「惡」，李女施詐、恫嚇，終陷王家人於絕路，起訴並求處十五年以上徒刑。

中院審理時，李女認罪，坦承把八成投資款拿去繳自身債務及卡費。王家女婿說，家人「不是不想活，而是沒能力再承受」，若有選擇，誰會輕生。

中院審酌李惠雯密集傳送恐嚇言語、割腕流血照片，王家五口不堪恫嚇與債務壓力而尋短，痛斥她手段極為惡劣，應重懲，依銀行法吸金、刑法恐嚇取財及詐欺罪判她十一年徒刑。牽線的張姓美容師、當舖業者涉重利，檢方就是否為共犯、金流等仍偵查中。