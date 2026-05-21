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網路詐騙猖狂 政院要求Meta修改演算法阻詐

聯合報／ 記者黃婉婷王聖藜／台北報導

<a href='/search/tagging/2/Meta' rel='Meta' data-rel='/2/177967' class='tag'><strong>Meta</strong></a>所屬社群平台是詐騙集團主要詐騙管道，行<a href='/search/tagging/2/政院' rel='政院' data-rel='/2/241528' class='tag'><strong>政院</strong></a>指Meta必須立即主動修改演算法與偵測系統。圖／聯合報系資料照片
Meta所屬社群平台是詐騙集團主要詐騙管道，行政院指Meta必須立即主動修改演算法與偵測系統。圖／聯合報系資料照片

近年網路詐騙猖狂，行政院打擊詐欺指揮中心昨指出，Meta所屬社群平台是詐團主要犯罪管道，尤以Threads的農產品購物詐騙為大宗，Meta必須立即主動修改演算法與偵測系統，從源頭阻斷重複性詐騙貼文，否則必要時將修法提出相對應管制措施及罰則。

美國社群平台巨頭Meta旗下，包括Facebook、Instagram、Threads及WhatsApp等社群與通訊平台。

根據內政部警政署刑事警察局統計，今年至四月卅日止，Meta所屬社群平台涉及詐騙案件數為一萬三〇七三件，案件占比為百分之八四點三一，總財損金額為十三億六一七八萬一五七四元，財損占比為百分之八六點二。行政院認為，Meta所屬社群平台仍是詐團主要犯罪管道。

打詐指揮中心指出，Threads平台好發的網路購物詐騙貼文以季節性、時事性商品為主，尤以偽冒政府機關販售蒜頭、山竹、荔枝、桃子、酪梨、芒果等農產品為大宗，此外，也有以倒店為幌子低價出清iPhone、Switch2、PS5等，或假稱「新開幕」免費贈送而進行的詐騙。

打詐指揮中心強調，Meta應修正技術漏洞、主動修改演算法，建立「重複詐騙內容識別機制」，及時攔截已被列為詐騙的資訊，而非事後補救，且應建立「官方身分驗證」，針對在地小型商業經營者提供更便捷、可信的「身分驗證服務」，幫助消費者區分合法業者與詐騙帳號，保障合法業者的生存空間。

打詐指揮中心提到，若Meta持續消極應對，必要時將針對「詐欺犯罪危害防制條例」再修正案，提出相對應管制措施及罰則，並評估以「受害者人數」或「詐騙貼文篇數」作為裁罰基準，課以重罰，要求平台業者在台灣經營必須尊重台灣法治與民眾財產安全。

針對詐騙受害者部分，打詐指揮中心表示，政府將全力支持受害者與商家採取法律行動，捍衛網路交易安全，也會強化對平台的監督、持續提升民眾反詐意識。

為防堵跨境詐欺，法務部、洗錢防制辦公室昨舉辦國際研討會，法務部長鄭銘謙表示，近年虛擬資產、跨境金流、人工智慧及深偽技術等新興科技，均已成為詐欺與洗錢犯罪集團利用的工具，對傳統偵查模式帶來重大挑戰，法務部將持續強化國際司法互助與跨境執法合作，全面提升打擊跨境詐欺與洗錢犯罪的量能。

Meta 政院 Threads Facebook WhatsApp 網路購物

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