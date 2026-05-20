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金門退休師誤信「美金穩賺不賠」話術 險遭詐騙19萬元

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名退休教師誤信友人介紹的「投資美金穩賺不賠」方案，日前前往銀行準備匯款19萬元時，因神情緊張、說詞反覆，引起行員警覺；所幸經銀行行員及警方及時介入，確認為典型假投資詐騙手法，及時攔阻匯款，成功保住積蓄。

金門縣警察局金城分局表示，王姓退休教師日前至兆豐銀行金門分行辦理臨櫃匯款，銀行專員在受理過程中，發現王男對匯款用途交代不清，且神情異常緊張，懷疑可能遭遇詐騙，立即通報警方到場協助。

警方了解後發現，王男是透過友人介紹接觸所謂「投資美金」方案，對方聲稱投資報酬穩定，甚至標榜「穩賺不賠」，讓王男深信不疑，依指示準備匯款19萬元至指定帳戶。

金城派出所警員謝秉修、邱紫綺獲報後趕赴現場，經詳細詢問投資流程、資金流向及平台資訊後，研判為常見的假投資詐騙。警方也當場向王男分析詐騙集團慣用話術，指出「高獲利」、「零風險」、「保證獲利」等字眼，往往都是詐騙陷阱常見關鍵詞。

經警方與銀行行員耐心勸說後，王男才驚覺受騙，當場取消匯款，並頻頻向警方及銀行人員道謝。

金城分局分局長周宏璘提醒，民眾投資理財應循正當合法管道，凡標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」或來路不明之投資平台，極可能為詐騙陷阱，若遇有疑似詐騙情形，可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，共同守護自身財產安全，避免落入詐騙圈套。

金門一名退休教師誤信友人介紹的「投資美金穩賺不賠」方案，日前前往銀行準備匯款19萬元時，因神情緊張、說詞反覆，引起行員警覺，所幸經銀行行員及警方及時介入，確認為典型假投資詐騙手法，及時攔阻匯款。圖／警方提供
金門一名退休教師誤信友人介紹的「投資美金穩賺不賠」方案，日前前往銀行準備匯款19萬元時，因神情緊張、說詞反覆，引起行員警覺，所幸經銀行行員及警方及時介入，確認為典型假投資詐騙手法，及時攔阻匯款。圖／警方提供

金門一名退休教師誤信友人介紹的「投資美金穩賺不賠」方案，日前前往銀行準備匯款19萬元時，因神情緊張、說詞反覆，引起行員警覺，所幸經銀行行員及警方及時介入，成功保住積蓄。圖／警方提供
金門一名退休教師誤信友人介紹的「投資美金穩賺不賠」方案，日前前往銀行準備匯款19萬元時，因神情緊張、說詞反覆，引起行員警覺，所幸經銀行行員及警方及時介入，成功保住積蓄。圖／警方提供

金門 兆豐銀行 詐騙集團

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