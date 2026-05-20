孫安佐表姐林沐希「代聊手」詐騙粉絲 檢方追加起訴6人

孫安佐日前自治噴火槍遭羈押禁見引發議論，孫的表姐Ariel林沐希去年捲入「假交往真詐騙」集團，涉詐騙粉絲購買寫真集，去年台北地檢署依詐欺等罪起訴主嫌蘇逸文與林等35人，此案還有4名被害人提告，檢方今追加起訴蘇、林等6人。

檢方指出，此感情詐騙還有4名被害人提告，被騙金額從千元至51萬元不等金額，主嫌蘇逸文與阮博辰、楊安仁、周家聿、林沐希、張又蓁（歐若拉）等6人追加起訴。

「假交友真詐財」詐團金主蘇逸文被控指示阮博辰成立潘朵拉傳藝公司、楊安仁設立唯恩工作室，並在北市設立詐騙機房，使用直播主、網紅的社群帳號與粉絲培養感情，設立悲慘人設，業績未達標會被逼迫陪睡、開房間、參加成人展等，陸續詐騙40多名粉絲購買寫真集，金額約1713萬餘元。

檢方追查，孫安佐表姊Ariel林沐希外貌亮眼、火辣身材，詐團代聊手冒用她的名義向粉絲稱，「爸爸死了媽媽跑了還要照顧失智的阿嬤」、「證明真心買寫真」陸續詐騙4名粉絲約47萬餘元。

檢方去年起訴，主嫌金主蘇逸文、楊安仁、阮博辰惡性重大，建請具體求刑15年以上，併科罰金5千萬；林沐希等多名網紅藝人求刑5年。