快訊

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

孫安佐表姐林沐希「代聊手」詐騙粉絲 檢方追加起訴6人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

孫安佐日前自治噴火槍遭羈押禁見引發議論，孫的表姐Ariel林沐希去年捲入「假交往真詐騙」集團，涉詐騙粉絲購買寫真集，去年台北地檢署依詐欺等罪起訴主嫌蘇逸文與林等35人，此案還有4名被害人提告，檢方今追加起訴蘇、林等6人。

檢方指出，此感情詐騙還有4名被害人提告，被騙金額從千元至51萬元不等金額，主嫌蘇逸文與阮博辰、楊安仁、周家聿、林沐希、張又蓁（歐若拉）等6人追加起訴。

「假交友真詐財」詐團金主蘇逸文被控指示阮博辰成立潘朵拉傳藝公司、楊安仁設立唯恩工作室，並在北市設立詐騙機房，使用直播主、網紅的社群帳號與粉絲培養感情，設立悲慘人設，業績未達標會被逼迫陪睡、開房間、參加成人展等，陸續詐騙40多名粉絲購買寫真集，金額約1713萬餘元。

檢方追查，孫安佐表姊Ariel林沐希外貌亮眼、火辣身材，詐團代聊手冒用她的名義向粉絲稱，「爸爸死了媽媽跑了還要照顧失智的阿嬤」、「證明真心買寫真」陸續詐騙4名粉絲約47萬餘元。

檢方去年起訴，主嫌金主蘇逸文、楊安仁、阮博辰惡性重大，建請具體求刑15年以上，併科罰金5千萬；林沐希等多名網紅藝人求刑5年。

孫安佐的表姊林沐希捲入「假交友真詐財」集團，被控詐騙粉絲買寫真集，日前被害人陸續提告，檢方追加起訴6人。圖／取自Instagram
孫安佐的表姊林沐希捲入「假交友真詐財」集團，被控詐騙粉絲買寫真集，日前被害人陸續提告，檢方追加起訴6人。圖／取自Instagram

網紅 北市 孫安佐 詐騙

延伸閱讀

詐騙逼死豐原王家一家五口 「李團長」詐欺重判11年

四海幫海森堂菲律賓開設跨國詐騙機房 首腦陳麒元遭求處重刑25年

詐騙逼死豐原一家五口「李團長」判11年 律師：對家屬不公平

「李團長」逼死豐原一家五口 法院斥極惡劣...判11年理由曝光

相關新聞

孫安佐表姐林沐希「代聊手」詐騙粉絲 檢方追加起訴6人

孫安佐日前自治噴火槍遭羈押禁見引發議論，孫的表姐Ariel林沐希去年捲入「假交往真詐騙」集團，涉詐騙粉絲購買寫真集，去年台北地檢署依詐欺等罪起訴主嫌蘇逸文與林等35人，此案還有4名被害人提告，檢方今追加起訴蘇、林等6人。

詐團教「化整為零」ATM分日領避「關懷」 他失金700萬悔不當初

基隆市警局統計4月詐騙案件態樣，高發案類以「網路購物詐騙」居首占36.7%，警方分析發現近期詐騙集團為規避銀行行員及警方關懷提問與攔阻，刻意教導民眾以ATM每日提款上限的方式，分批自多家銀行提領現金後，再面交給詐騙集團，一翁失金700萬悔不當初。

跨境打詐國際研討會開幕 法務部長鄭銘謙：建構更韌性的合作夥伴

法務部、洗錢防制辦公室及台灣高等檢察署舉辦「無國界犯罪下之跨境合作—以打擊詐欺為核心，從偵查手段到司法互助」國際研討會，於今開幕式中，法務部長鄭銘謙表示，只有建構更完善、更具韌性的司法合作夥伴關係，才能有效打擊跨境犯罪。

「李團長」逼死豐原一家五口 法院斥極惡劣...判11年理由曝光

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，檢方起訴求刑15年；台中地院直言李女「極為惡劣」，今依銀行法、詐欺等一共5罪判李11年，另被訴洗錢、偽造文書部分不另為無罪諭知，可上訴。

嘉市教育博覽會未登場先傳詐騙 假徵日薪助手警追查詐騙集團

嘉義市暑假親子活動盛事「科學168教育博覽會」，7月17日至21日登場，今年活動移師民生國中與興嘉國小；不過，活動未開跑，網路社群卻出現假冒科學168名義詐騙訊息，打出「徵求小助手、日薪2800元」字眼，誘導民眾點擊不明連結填寫資料，企圖套取個資。市府教育處發現後，第一時間立即向市警局報案，請警方協助下架相關詐騙訊息，同時透過社群平台提醒民眾提高警覺，避免受騙上當。

豐原五口命案判決出爐團主判11年 謝志忠怒批：不符社會期待

豐原一家五口命案今天一審宣判，主犯李姓團購主因涉及詐欺、恐嚇取財及違反洗錢防制法等多項罪名，遭台中地院一審判處有期徒刑11年；台中市議員謝志忠長期關注此案，今天並親自到庭聆聽判決後，嚴正表示此案事關五條寶貴生命的逝去，如今判決結果一出，明顯與社會大眾的期待存有巨大落差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。