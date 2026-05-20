詐團教「化整為零」ATM分日領避「關懷」 他失金700萬悔不當初

基隆市警局統計4月詐騙案件態樣，高發案類以「網路購物詐騙」居首占36.7%，警方分析發現近期詐騙集團為規避銀行行員及警方關懷提問與攔阻，刻意教導民眾以ATM每日提款上限的方式，分批自多家銀行提領現金後，再面交給詐騙集團，一翁失金700萬悔不當初。

基隆市警察局今開「打詐儀錶板」記者會，公布4月詐欺案件，4月受理詐騙案191件，較上月減少3件，財損金額有上升趨勢，總財損為5757萬元，較上月增加750萬元。

局長林信雄說，4月以「網路購物詐騙」居首占36.7%，其次為「假投資詐騙」占7.3%與「假交友投資詐財」占5.8%。以行政區分析，每萬人案件發生數最高之地區為安樂區（每萬人6件），案件數較上月增加14件（增加40%）；而暖暖區則是每萬人財損最嚴重地區（每萬人財損金額達371萬元），財損金額較上月增加1,035萬元（增加267%），提醒該區民眾需特別留意。

警方指出，近期多起假投資詐騙案例。詐騙集團為規避銀行行員及警方的關懷提問與攔阻，刻意教導民眾以ATM每日提款上限的方式，分批自多家銀行提領現金後，再面交給詐騙集團。一名被害人陸續提領存款約700萬元並交付對方，大失血後才發現被騙報案。

警方說，A先生4月下旬在通訊軟體LINE認識一名自稱經紀人的女網友，被誘騙至名假交友網路平台，並被專員引導加入Telegram群組。對方誆稱需先完成會員綁定、儲值及點擊任務，才能安排與網友見面。後續詐騙集團更以「操作失敗需修復數據」為由，不斷要求A先生匯款補救，A先生為了將平台內的錢提領出來，陸續以網路轉帳及ATM匯款數次，共14萬6000元，直到發現資金根本無法提現，才驚覺遭詐騙並報案。

基隆市警察局呼籲，民眾只要看到「驗證身分」、「購買遊戲點數」、「儲值才能見面」或「視訊裸聊」等關鍵字，請立即封鎖對方，若遇恐嚇應保持冷靜。如有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證，共同守護基隆的治安與財產安全。

基隆市警察局今開「打詐儀錶板」記者會，公布4月詐欺案件，財損金額有上升趨勢。記者游明煌／翻攝