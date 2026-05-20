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跨境打詐國際研討會開幕 法務部長鄭銘謙：建構更韌性的合作夥伴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部洗錢防制辦公室及台灣高等檢察署舉辦「無國界犯罪下之跨境合作—以打擊詐欺為核心，從偵查手段到司法互助」國際研討會，於今開幕式中，法務部長鄭銘謙表示，只有建構更完善、更具韌性的司法合作夥伴關係，才能有效打擊跨境犯罪。

法務部指出，研討會邀請在協助防制洗錢及打擊資恐扮演重要角色的艾格蒙聯盟（Egmont Group）副主席兼奈及利亞金融情報中心幕僚長 Mohammed Shahid Ahmed來台參加這次盛會，並發表演講。

另邀請波蘭、法國、德國、愛沙尼亞、菲律賓及美國國土安全調查署（HSI）、美國聯邦調查局(FBI)及美國在台協會（AIT）等橫跨歐亞美非的國際專家，與我國共同在強化跨境司法合作、科技偵查、防制虛擬資產帶來的洗錢犯罪等重要議題進行實務交流及經驗分享。

行政院政務委員林明昕表示，當前詐欺、洗錢及其他跨境犯罪已呈現高度組織化與科技化發展趨勢，犯罪集團透過網路、虛擬資產、AI技術及跨境金流不斷演化犯罪模式，任何單一國家均難以獨立因應，唯有國際合作才能有效提升全球防制量能。

林明昕強調，犯罪沒有國界，合作也不能有距離，我國近年於犯罪所得查扣、被害人保護及跨境犯罪偵辦等面向，逐步展現具體成果，包括台北地檢署偵辦之「太子集團」跨國洗錢案件，以及台灣高等檢察署推動之「可疑帳戶預警機制」，均展現跨機關合作、金融情報分析及科技應用於打擊跨境犯罪的成效。

鄭銘謙表示，近年虛擬資產、跨境金流、人工智慧及深偽技術等新興科技，均已成為詐欺與洗錢犯罪集團利用的工具，對傳統偵查模式帶來重大挑戰，法務部將持續強化國際司法互助與跨境執法合作，全面提升打擊跨境詐欺與洗錢犯罪的量能。

鄭銘謙說，我國今年5月與巴拉圭簽署刑事司法互助條約，為第17個刑事司法互助條約、協定後，將持續努力深化跨境司法互助與國際執法合作網絡。

法務部長鄭銘謙。圖 /法務部提供
法務部長鄭銘謙。圖 /法務部提供

「無國界犯罪下之跨境合作—以打擊詐欺為核心，從偵查手段到司法互助」國際研討會貴賓團體合照。圖 /法務部提供
「無國界犯罪下之跨境合作—以打擊詐欺為核心，從偵查手段到司法互助」國際研討會貴賓團體合照。圖 /法務部提供

行政院政務委員林明昕。圖 /法務部提供
行政院政務委員林明昕。圖 /法務部提供

鄭銘謙 法務部 洗錢

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