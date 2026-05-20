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「李團長」逼死豐原一家五口 法院斥極惡劣...判11年理由曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，檢方起訴求刑15年；台中地院直言李女「極為惡劣」，今依銀行法、詐欺等一共5罪判李11年，另被訴洗錢、偽造文書部分不另為無罪諭知，可上訴。

台中地院表示，合議庭認為李女銀行法犯非法經營收受存款業務罪處5年4月，又犯3次詐欺得利罪各處7月、7月、10月，又犯恐嚇取財罪處4年6月，5罪應執行11年。

中院指出，李女利用龐氏騙局以保證每月獲利10%高報酬 向12名投資人非法吸金、詐騙1500多萬元，並逾越授權盜刷被害人信用卡支付私人費用。

中院也說，最令人遺憾的部分是，當投資人發現異常想要退出時，李竟以虛購違約金並密集傳送恐嚇言語、割腕流血照片，朝對方長期心理虐待，終導致王家五口不堪高壓恐嚇、沉重債務壓力走上絕路。

中院審酌，李女為滿足私慾，犯罪手段極為惡劣，造成極嚴重後果，李審理時雖坦承但僅和1名被害人調解成立、未實際賠償，難認有真實悔意，應予重判。

中院表示，另就檢方起訴洗錢、偽造文書部分，因資金流向主要是李拿去還債付房租，欠缺隱匿資金的洗錢犯意，而信用卡簽單部分疑慮因保留期限無法調閱，基於不能僅憑李自白定罪原則，這兩罪都無法認定，不另為無罪諭知。

「李團長」李女以黃金、投資詐騙，狠詐王家等12人1500多萬元，釀王家被逼入絕境集體走上絕路。圖／報系資料照
「李團長」李女以黃金、投資詐騙，狠詐王家等12人1500多萬元，釀王家被逼入絕境集體走上絕路。圖／報系資料照

豐原 詐騙 詐欺

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