嘉市教育博覽會未登場先傳詐騙 假徵日薪助手警追查詐騙集團

嘉義市暑假親子活動盛事「科學168教育博覽會」，7月17日至21日登場，今年活動移師民生國中與興嘉國小；不過，活動未開跑，網路社群卻出現假冒科學168名義詐騙訊息，打出「徵求小助手、日薪2800元」字眼，誘導民眾點擊不明連結填寫資料，企圖套取個資。市府教育處發現後，第一時間立即向市警局報案，請警方協助下架相關詐騙訊息，同時透過社群平台提醒民眾提高警覺，避免受騙上當。

教育處長郭添財表示，今年科學168因原場地港坪運動公園室內展館整修，改在民生國中及興嘉國小辦理。教育處同仁近日瀏覽社群網站，發現有詐騙集團假借科學168名義刊登日薪徵求小助手訊息，要求民眾點擊外部連結填表報名，明顯就是釣魚詐騙。他獲報後立即致電市警局長陳明志報案，請求偵辦，警方受理報案，循線追查詐騙來源，同時要求平台下架相關貼文。

教育處強調，科學168未對外公開招募志工或有薪小助手、工作人員，志工由各校及各組自行招募，無給職，科學168免費入場，並未販售門票，詐騙訊息內容一看漏洞百出。研判詐騙集團看準科學168是全國知名暑假大型親子活動，藉活動高知名度，吸引民眾點擊連結，騙取個資甚至進行後續詐騙。

市長黃敏惠透過臉書提醒民眾，面對網路不明徵才訊息務必提高警覺，牢記「不點擊外部連結、不任意填寫個資、先查證官方資訊」等防詐原則。市警局刑大已根據貼文IP位置，循線追查幕後詐騙集團偵辦。

嘉市長黃敏惠透過臉書提醒民眾，面對網路不明徵才訊息務必提高警覺，牢記「不點擊外部連結、不任意填寫個資、先查證官方資訊」等防詐原則。記者魯永明／翻攝

嘉義市暑假親子活動盛事「科學168教育博覽會」，7月17日至21日登場，今年活動移師民生國中與興嘉國小；不過，活動未開跑，網路社群卻出現假冒科學168名義詐騙訊息，打出「徵求小助手、日薪2800元」字眼，誘導民眾點擊不明連結填寫資料，企圖套取個資。記者魯永明／翻攝

嘉義市暑假親子活動盛事「科學168教育博覽會」，7月17日至21日登場，今年活動移師民生國中與興嘉國小。記者魯永明／翻攝