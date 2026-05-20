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豐原五口命案判決出爐團主判11年 謝志忠怒批：不符社會期待

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

豐原一家五口命案今天一審宣判，主犯李姓團購主因涉及詐欺、恐嚇取財及違反洗錢防制法等多項罪名，遭台中地院一審判處有期徒刑11年；台中市議員謝志忠長期關注此案，今天並親自到庭聆聽判決後，嚴正表示此案事關五條寶貴生命的逝去，如今判決結果一出，明顯與社會大眾的期待存有巨大落差。

謝志忠指出，這起悲劇並非單一、孤立的犯罪行為，背後隱含著極為明確且殘忍的共犯結構；從李姓團購主、張姓美容師，再到隱身幕後的地下錢莊與暴力討債集團，各環節環環相扣，共同勾勒出一個吞噬人命的犯罪網絡。

謝志忠強調，「必須有百分之百的真相，才能真正落實公平正義！」堅信唯有司法將整個犯罪集團一網打盡，讓所有共犯都付出應有的法律代價，才能真正告慰亡者在天之靈，並還給受害者家屬與台灣社會一個公道。

針對國內日益猖獗的詐騙亂象，謝志忠進一步向中央強烈呼籲；他沉痛表示，詐騙犯罪在台灣儼然已演變成嚴重的國安問題，對國人財產及生命安全造成無法彌補的劇烈傷害，然而目前的法律刑度，顯然無法起到足夠的嚇阻作用，呼籲朝野應盡速推動修法，針對詐騙犯罪從重量刑。

謝志忠同時提出具體修法建議，認為應仿效刑法其他加重結果犯的立法精神，正式將「詐騙致死罪」納入法規中。他指出，只有面對因詐騙、逼債而導致被害人死亡的極端惡行課以重刑，才能拉高犯罪成本，有效遏阻類似的家庭悲劇一再重演。

台中市議員謝志忠今天並親自到庭聆聽豐原一家五口命案一審判決後，認為判決結果一出，明顯與社會大眾的期待存有落差。記者黑中亮／攝影
台中市議員謝志忠今天並親自到庭聆聽豐原一家五口命案一審判決後，認為判決結果一出，明顯與社會大眾的期待存有落差。記者黑中亮／攝影

豐原 謝志忠 命案

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