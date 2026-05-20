聽新聞
0:00 / 0:00
豐原五口命案判決出爐團主判11年 謝志忠怒批：不符社會期待
豐原一家五口命案今天一審宣判，主犯李姓團購主因涉及詐欺、恐嚇取財及違反洗錢防制法等多項罪名，遭台中地院一審判處有期徒刑11年；台中市議員謝志忠長期關注此案，今天並親自到庭聆聽判決後，嚴正表示此案事關五條寶貴生命的逝去，如今判決結果一出，明顯與社會大眾的期待存有巨大落差。
謝志忠指出，這起悲劇並非單一、孤立的犯罪行為，背後隱含著極為明確且殘忍的共犯結構；從李姓團購主、張姓美容師，再到隱身幕後的地下錢莊與暴力討債集團，各環節環環相扣，共同勾勒出一個吞噬人命的犯罪網絡。
謝志忠強調，「必須有百分之百的真相，才能真正落實公平正義！」堅信唯有司法將整個犯罪集團一網打盡，讓所有共犯都付出應有的法律代價，才能真正告慰亡者在天之靈，並還給受害者家屬與台灣社會一個公道。
針對國內日益猖獗的詐騙亂象，謝志忠進一步向中央強烈呼籲；他沉痛表示，詐騙犯罪在台灣儼然已演變成嚴重的國安問題，對國人財產及生命安全造成無法彌補的劇烈傷害，然而目前的法律刑度，顯然無法起到足夠的嚇阻作用，呼籲朝野應盡速推動修法，針對詐騙犯罪從重量刑。
謝志忠同時提出具體修法建議，認為應仿效刑法其他加重結果犯的立法精神，正式將「詐騙致死罪」納入法規中。他指出，只有面對因詐騙、逼債而導致被害人死亡的極端惡行課以重刑，才能拉高犯罪成本，有效遏阻類似的家庭悲劇一再重演。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。