豐原五口命案判決出爐團主判11年 謝志忠怒批：不符社會期待

豐原一家五口命案今天一審宣判，主犯李姓團購主因涉及詐欺、恐嚇取財及違反洗錢防制法等多項罪名，遭台中地院一審判處有期徒刑11年；台中市議員謝志忠長期關注此案，今天並親自到庭聆聽判決後，嚴正表示此案事關五條寶貴生命的逝去，如今判決結果一出，明顯與社會大眾的期待存有巨大落差。

謝志忠指出，這起悲劇並非單一、孤立的犯罪行為，背後隱含著極為明確且殘忍的共犯結構；從李姓團購主、張姓美容師，再到隱身幕後的地下錢莊與暴力討債集團，各環節環環相扣，共同勾勒出一個吞噬人命的犯罪網絡。

謝志忠強調，「必須有百分之百的真相，才能真正落實公平正義！」堅信唯有司法將整個犯罪集團一網打盡，讓所有共犯都付出應有的法律代價，才能真正告慰亡者在天之靈，並還給受害者家屬與台灣社會一個公道。

針對國內日益猖獗的詐騙亂象，謝志忠進一步向中央強烈呼籲；他沉痛表示，詐騙犯罪在台灣儼然已演變成嚴重的國安問題，對國人財產及生命安全造成無法彌補的劇烈傷害，然而目前的法律刑度，顯然無法起到足夠的嚇阻作用，呼籲朝野應盡速推動修法，針對詐騙犯罪從重量刑。

謝志忠同時提出具體修法建議，認為應仿效刑法其他加重結果犯的立法精神，正式將「詐騙致死罪」納入法規中。他指出，只有面對因詐騙、逼債而導致被害人死亡的極端惡行課以重刑，才能拉高犯罪成本，有效遏阻類似的家庭悲劇一再重演。