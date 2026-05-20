聽新聞
0:00 / 0:00
豐原五口命案「李團長」判11年 王家女婿慟喊：不符社會期待
台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，檢方起訴求刑15年；台中地院今依詐欺等罪判李11年，王家女婿坦言「判11年不符社會期待」，其委任律師也表示將請檢察官上訴。
台中市議員謝志忠今上午赴台中地院聽宣判結果，庭後他轉達王家女婿心聲，王男表示「我始終期待法律還給他太太一家應有的公道，讓壞人能得到應有的重懲、付出法律的代價，今判決11年明顯不符合社會期待。」
謝志忠說，王家女婿擔任職業軍人，他目前有任務在身、忙於公務，今宣判後並無太多時間能討論，他向對方轉達台中地院今判決結果，王家女婿也期待這項結果一段時間了。
謝也說，王家女婿原期待法院還給他們一家應有的公道，讓做壞事壞蛋得到重懲，今判11年王家女婿感覺不是重懲，也不覺得是李女應付出的法律代價，可見明顯和社會期待有很大的落差。
王家女婿委任律師林瓊嘉也認為，判11年刑度仍偏低，李女是基於貪圖自己享樂，以製造假債權等方式逼死王家五口，行為惡劣，檢方起訴求刑15年，法院今判11年，後續將請檢察官上訴。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。