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豐原五口命案「李團長」判11年 王家女婿慟喊：不符社會期待

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，檢方起訴求刑15年；台中地院今依詐欺等罪判李11年，王家女婿坦言「判11年不符社會期待」，其委任律師也表示將請檢察官上訴。

台中市議員謝志忠今上午赴台中地院聽宣判結果，庭後他轉達王家女婿心聲，王男表示「我始終期待法律還給他太太一家應有的公道，讓壞人能得到應有的重懲、付出法律的代價，今判決11年明顯不符合社會期待。」

謝志忠說，王家女婿擔任職業軍人，他目前有任務在身、忙於公務，今宣判後並無太多時間能討論，他向對方轉達台中地院今判決結果，王家女婿也期待這項結果一段時間了。

謝也說，王家女婿原期待法院還給他們一家應有的公道，讓做壞事壞蛋得到重懲，今判11年王家女婿感覺不是重懲，也不覺得是李女應付出的法律代價，可見明顯和社會期待有很大的落差。

王家女婿委任律師林瓊嘉也認為，判11年刑度仍偏低，李女是基於貪圖自己享樂，以製造假債權等方式逼死王家五口，行為惡劣，檢方起訴求刑15年，法院今判11年，後續將請檢察官上訴。

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台中市議員謝志忠今受訪轉達被害家屬心聲。記者曾健祐／攝影
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