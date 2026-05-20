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1個月面交8次！詐欺車手吐回犯罪所得1萬2千元 還得賠償2816萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

孫姓男子1年多前加入詐欺集團擔任車手，成員陸續向2名被害人誆騙，可透過面交現金投資股票而獲利，其中1名被害人1個月內6次交付現金及黃金共計2196萬餘元，另被害人2次交付現金共620萬，他每次收款獲報酬1500元，落網後繳還1萬2000元外，法官判他應給付2816萬餘元。

檢方起訴，孫自2024年9月起至去年1月間加入詐欺集團，與其他成員陸續以LINE向被害人佯稱，可透過面交現金投資股票而獲利，他則假冒投資公司專員持偽造證件，於同年12月中旬起至隔年1月中旬前往被害人台南住處內6次面交，分別交付10萬至300萬不等現金，及價值290萬至575萬6000元不等黃金，共計2196萬7000元。

他得手後，將現金等物放置在夜市旁空地遮雨棚內跑車車輪內側等處，層轉交付給詐欺集團上游，該集團則以無摺存款方式將報酬存入其帳戶，每次1500元。

另名被害人也遭該集團以相同手法詐騙，並於2025年1月間，依指示2次交付現金各320萬、300萬元，合計620萬元。

兩名被害人提起刑事附帶民事訴訟，孫於偵查及歷次審判中均自白，且自動繳交其犯罪所得共1萬2000元，法官依法減輕其刑，認他犯三人以上共同詐欺取財獲取財物達500萬元判刑4年8月；又犯三人以上共同詐欺取財獲取財物達500萬元判刑2年10月。

另民事部分，台南地院也判孫分別應給付兩名被害人2196萬7000元及620萬元，可上訴。他已入監服刑，但仍有其他詐欺求償案件審理中。

2名被害人遭投資詐騙，向面交車手孫男分別求償2196萬7000元及620萬元損失，台南地院判他應給付2名被害人應給付2816萬餘元，可上訴。圖／本報資料照片
2名被害人遭投資詐騙，向面交車手孫男分別求償2196萬7000元及620萬元損失，台南地院判他應給付2名被害人應給付2816萬餘元，可上訴。圖／本報資料照片

車手 台南 被害人

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