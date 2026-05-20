婦人用臉書網購蒜頭險被詐 詐團恐嚇要求寄提款卡

高雄市一名63歲張姓婦人日前在網路上看見販售蒜頭的貼文，卻被對方以賣場凍結為由要求匯款3萬元，更誘騙張婦將提款卡塞入藥品盒內寄出，所幸張婦在超商寄件時神情慌張，引起熱心民眾與店員察覺有異並通報，警方當場識破騙局，成功保住婦人的帳戶與積蓄。

據了解，張姓婦人是在臉書上看到便宜的蒜頭販售資訊，主動聯繫賣家洽購，對方先是以宅配為由，傳送假網址要求張婦填寫個人資料，接著又誆稱列印失敗、需實名認證，將張婦誘導至假的客服LINE帳號。

假客服隨後向張婦恐嚇，指稱因其未完成認證，導致賣家帳戶及賣場遭到凍結，要求張婦必須先匯款3萬元才能解除限制，詐騙集團見張婦上鉤，進一步要求她拍攝提款卡正反面照片，並指示她將實體提款卡裝入藥品盒中，四周還要塞滿衛生紙增加包裹的真實性，藉此規避超商店員的關懷提問。

張婦因深怕帳戶真被凍結且擔憂扛上法律責任，一時慌了手腳，便乖乖帶著包裝好的藥盒包裹前往超商準備寄件，由於張婦神情過於緊張，被路過民眾察覺不對勁，立刻上前關心並與超商店員一同報警。

員警獲報到場，一聽見寄送包裹與客服解凍等關鍵字，立刻向張婦說明這是典型的「假客服真詐財」手法，並點出詐騙集團的最終目的，就是要騙取她的提款卡作為詐騙人頭帳戶。

鼓山警分局呼籲，無論是銀行、客服或是網路賣家，絕對不會要求民眾寄送實體提款卡、提供密碼，或是要求操作ATM解除任何設定，民眾遇到類似要求務必提高警覺，切勿因一時恐慌而交出重要物品，有疑慮可隨時撥打165反詐騙專線或110查證。