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詐騙逼死豐原王家一家五口 「李團長」詐欺重判11年

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詐騙逼死豐原一家五口「李團長」判11年 律師：對家屬不公平

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，檢方起訴求刑15年；審理期間李女全認罪，王家女婿坦言「家人不是不想活，是沒能力再承受」遭李逼入絕境，中院今依詐欺等罪判李11年，可上訴。

被害人委任律師林瓊嘉表示，中院判11年刑度仍偏低，李女是基於貪圖自己享樂，以製造假債權等方式逼死王家五口，行為相當惡劣。

林認為，本案檢方起訴求刑15年已屬寬宥，加上李女犯後並非馬上坦承，而是後續為了減刑才承認，沒有真誠向被害人、家屬表達懺悔之意，只判11年對被害人、社會都不公平。

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「李團長」李女以黃金、投資詐騙，狠詐王家等12人1500多萬元，釀王家被逼入絕境集體走上絕路。圖／報系資料照
「李團長」李女以黃金、投資詐騙，狠詐王家等12人1500多萬元，釀王家被逼入絕境集體走上絕路。圖／報系資料照

豐原 詐騙 律師

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