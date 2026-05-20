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詐騙逼死豐原王家一家五口 「李團長」詐欺重判11年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，檢方起訴求刑15年；審理期間李女全認罪，王家女婿坦言「家人不是不想活，是沒能力再承受」遭李逼入絕境，中院今依詐欺等罪判李11年，可上訴。

中院開庭期間，李女坦以團購、刷卡買黃金手法詐騙投資人1500多萬元，表示自己僅拿其中約2成做實際投資，其餘8成用於自身欠債、生活所需，也有對王家五口恐嚇迫使以房屋借貸取走176萬元，全數認罪，另自己育有5個小孩其中2人未成年，目前經濟狀況不佳。

王家女婿當庭直言，本件不是單純輕生，而是家庭長期受恐嚇陷入絕境，家人「不是不想活，而是沒能力再承受」，若有選擇下，誰會一起做憾事，家人過程中沒放棄生存希望，卻在李女連續金錢、精神逼迫下才陷入絕境，主張要嚴懲、重判李女。

此外，王家媽媽留給女婿訊息中，交代他要勇敢面對、堅強活下去，後事簡單處理，更稱「謝謝你叫我媽媽」來世再聚，勇敢、堅強，手寫信字裡行間令人鼻酸。

台中地檢署指出，李女（45歲）生意失敗欠下巨額債務，她2024年6月透過張姓美容師（另案偵辦中）牽線認識王家大女兒，佯稱自己經營「網路團購」，要投資人繳50至100萬元加入會員，每月可獲本金的10％利潤，且保證還本。

李另以「變賣黃金賺取利潤」話術，要投資人刷卡買1兩約10萬元的黃金，將黃金交付給她就能取得4000至1萬元利潤，李並承諾幫付卡費，投資人看似無需成本還能獲利，實際李一再拖延繳卡費、支付利潤，還將取得黃金短線變賣還債。

檢方統計，李女用兩種手法騙王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元。王家人去年6月想退出投資，李卻以虛構合約恫嚇其違約並強索530萬元違約金，逼得王家父親將房子設定抵押借款，176萬元遭李全部拿走，直到7月2日，王家不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路。

檢察官也揭露王家大女兒留下的文字，其稱「我們笨、被騙」，檢察官坦言，本案肇因並非被害人的 「笨」，而應歸咎於李女之「惡」，李以深情厚貌之態接近王家，卻用詐騙、恫嚇，終陷一家於絕路，痛斥李女手段惡劣，依銀行法、詐欺及恐嚇罪嫌起訴，求刑15年以上徒刑。

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「李團長」李女以黃金、投資詐騙，狠詐王家等12人1500多萬元，釀王家被逼入絕境集體走上絕路。圖／報系資料照
「李團長」李女以黃金、投資詐騙，狠詐王家等12人1500多萬元，釀王家被逼入絕境集體走上絕路。圖／報系資料照

詐騙 豐原 詐欺

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