四海幫海森堂菲律賓開設跨國詐騙機房 首腦陳麒元遭求處重刑25年

四海幫海森堂成員陳麒元，涉嫌指揮16名手下，包下一棟位於菲律賓宿霧的豪透天別墅經營詐騙機房，鎖定台灣民眾進行愛情或公益、投資詐騙。案經菲方將陳男等人遣返，新北地檢署今依加重詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、及洗錢防制法等罪起訴17人，並對長期指揮詐團行騙的陳男求處重刑25年，其餘詐團成員10到20年不等徒刑。

除首腦陳男外，其餘詐團成員陳冠廷、李家宇、吳則旻、李思恩、蔡涵芸、唐國竣、官佳興、黃品豪，均因長期從事詐騙犯行，遭檢方求處20年以上重刑；鄭詔升、黃宇笙、黃少泓18年以上；陳皓群、黃英皓16年以上；蔡銘元、吳顧文則遭求10年以上重刑。

全案由新北檢企業犯罪專組主任檢察官劉文瀚與檢察官陳儀芳、陳佳伶指揮刑事局，由刑事局駐菲律賓聯絡組與菲國海軍情報總隊、國家調查局等單位共組專案小組，歷經近11個月蒐證，終於確認陳男等人宿霧窩藏處為詐騙機房據點。

現年35歲的陳男等人當時遭台菲警方聯手破獲時，由於全案沒有菲律賓籍犯嫌及被害人，菲律賓法院審理結案後，將17人全部遣返，由刑事局駐菲人員、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共同押解返台受審。

2022年檢警偵破四海幫海森堂所涉的另件跨國詐騙案，逮捕15名詐團成員後，經分析發現其中6、7名嫌犯的出入境資料和行為模式，均有長期在菲律賓宿霧停留的情形，研判可能是前往該處另起爐灶，因此著手與跟菲國警方交換情資進行監控。

檢警調查，該集團以假交友的愛情詐欺，以及誘騙民眾加入公益活動後，佯稱抽中獲得投資機會等結合公益及投資詐欺的手法，誘騙被害人投資虛擬貨幣。待被害人上鉤，將泰達幣轉至指定電子錢包，或將款項匯至指定帳戶，旋即遭轉匯一空，經查全案共計被害人共112人，遭騙金額達6000萬餘元。