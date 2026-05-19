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阻斷移工涉詐工具 台中警方跨域聯防798門號停話、註銷3835車牌
台中市議會今有民代質詢豐原五口一家遭詐騙逼上絕路、移工淪為歹徒犯罪工具等議題，台中市警局表示，根據統計，今年1至4月，台中市受理詐欺案件較去年同期下降12%，財損金額也減少32%，連續6年榮獲警政署「偵防詐欺犯罪工作」評核特優，另針對失聯、離境移工的帳號、門號、車輛淪為犯罪工具，已利用「源頭阻斷、跨機關聯防」策略防範。
台中市警局表示，針對失聯或離境移工的帳號、門號、車輛淪為犯罪工具，從2025年11月起強化「源頭阻斷、跨機關聯防」策略。目前政府已完成跨部會協調，介接移民署資料，凍結出境人士帳門號。
市警局每月彙整資料，主動函請電信業者、監理機關，辦理失聯移工的門號停用與車牌註銷，並與仲介業者建立窗口提升移工法治意識。
市警局統計，迄今為止，已函請業者停話798門、註銷異常車輛牌照高達3835台，外籍人士涉詐、洗錢防制法，被裁處告誡的件數，從2024年的1259件，至今年1至4月已下降至37件，有效防堵外籍人士涉詐犯罪工具。
市警局指出，為防堵詐團利用虛假求職廣告騙取民眾帳戶或吸收車手，警方除與勞工局合作宣導識詐，也透過科技偵查與數位鑑識溯源追查首腦、查扣不法所得。同時提醒民眾，網路求職應循正規管道，多問、多查證以防受騙。
市警局表示，為落實詐欺被害人保護，已積極與衛生局接洽建置通報程序，未來民眾報案時，警方將主動詢問諮商需求，即時通報衛生局介入關懷，將持續精進各項打詐作為，全面守護市民財產與心理健康，針對詐欺犯罪依法究辦絕不寬貸。
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