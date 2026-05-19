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中國骨董玉珮1件1百萬？66歲男臨櫃急匯款 警見對方帳戶是五金行苦勸

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

66歲孔姓男子昨天走進銀行，填寫匯款單要臨櫃匯款100萬元，理由竟是要購買中國廣州的一件玉珮，行員見匯款對象竟是五金行，通報警方；面對員警詢問，孔堅持是該玉珮是骨董寶物，要警方不要多管，經員警不斷以各種「假網拍」案例提醒，孔才意識到似乎有問題。

已退休的孔姓男子昨天上午10時許走進台南市安南區的凱基銀行海東分行，填寫匯款單臨櫃向行員表示要匯款100萬元購買玉珮；行員檢視對方帳戶資料，發現竟是中國的銀行，且收款對象營業項目為五金行，擔心孔遭歹徒詐騙，通報轄區第三警分局海南派出所。

員警趕往詢問，孔表示在臉書社團看到有中國廣州的網友要出售一件骨董玉珮，他有蒐藏玉石珠寶的愛好，從照片裡研判是寶物，立即傳訊對方要購買，

因此前來匯款；員警研判十分可疑，詢問對方的身分資料、公司名稱、是否有說明玉珮的來歷、製造過程、材質，匯款後怎麼運送過來。

孔對員警提問均表示不清楚，只稱對方告知匯款後就會安排配送來台，他們都是用臉書傳訊息聯絡；孔認為對方只要真的有該玉珮，他就想要匯款購買，還要員警不要多管，堅持請行員盡快作業，以免錯過寶物。員警認為整起交易明顯異常，但孔不願提供手機給員警查看。

經員警分享多起「假網拍」詐騙案例，以各式各樣被詐騙民眾的案例故事提醒孔，表示100萬元匯出去，可能就沒有了，也不會收到玉珮，十分不值得；若真的要買寶物，也應該親赴現場，親眼驗證、親手碰觸，才知是否無價之寶，孔才表示對方臉書帳號曾遭封鎖，是有一點奇怪。

經孔覺得員警所說有理，自行檢視手機上與對方聯絡過程後，終於打消匯款念頭；分局呼籲，詐騙集團常利用臉書社團、限時優惠或高價商品吸引民眾上鉤，再以海外交易、先付款後出貨等話術降低戒心，民眾務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110查證，避免落入詐騙圈套。

孔姓男子昨天走進銀行，填寫匯款單要臨櫃匯款100萬元，理由竟是要購買中國廣州的一件玉珮，行員見匯款對象竟是五金行，通報警方。記者袁志豪／翻攝
孔姓男子昨天走進銀行，填寫匯款單要臨櫃匯款100萬元，理由竟是要購買中國廣州的一件玉珮，行員見匯款對象竟是五金行，通報警方。記者袁志豪／翻攝

孔姓男子昨天走進銀行，填寫匯款單要臨櫃匯款100萬元，理由竟是要購買中國廣州的一件玉珮，行員見匯款對象竟是五金行，通報警方。記者袁志豪／攝影
孔姓男子昨天走進銀行，填寫匯款單要臨櫃匯款100萬元，理由竟是要購買中國廣州的一件玉珮，行員見匯款對象竟是五金行，通報警方。記者袁志豪／攝影

凱基銀行

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